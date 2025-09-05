„Sajnos a bíráknak kutya baja, ha...” – Gulyás Gergely is megszólalt a kecskeméti állatkínzóra kiszabott enyhe pénzbírság után

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-bejegyzésben adott hangot felháborodásának azzal kapcsolatban, hogy a Kecskeméti Törvényszék alig több mint 400 ezer forintos pénzbírságot szabott csak ki arra a férfire, aki hétfőn az autója után kötött kutyáját húzta nagy sebességgel egy betonúton. A miniszter szerint a börtönbüntetés lehetne a törvényileg helyes ítélet. Az ügyre reagált Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos is.

A hirado.hu felületén már beszámoltunk annak a férfinek a bűncselekményének ügyében született ítéletről, aki hétfőn az autójához kötve húzta maga után 95 km/h-val a kutyáját a betonúton.

A bíróság pénteken nem jogerősen pénzbüntetésre, 425 ezer forintra ítélte a 66 éves férfit gyorsított eljárásban. Az eset következtében az állat testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek. A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, ezáltal olyan bánásmódot alkalmazott, amely az állat pusztulásához vezethetett volna.

A szerintük felháborítóan enyhe ítélettel kapcsolatban Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, egyben Veszprém vármegyei országgyűlési képviselő is Facebook-bejegyzésben mondták el véleményüket.

„Emberileg engem is felháborított az állatkínzás ügyében hozott ítélet.”

„A döntés nem jogerős, bízom abban, hogy másodfokon méltó büntetést kap az állatkínzó!” – írta Ovádi Péter a Facebookon.

Gulyás Gergely pedig kifejtette, „ha valaki egy kilométeren keresztül az autójával a kocsi után kötve vonszolja a kutyáját, majd utána még állatorvoshoz sem viszi biztos pusztulásra ítélve ezzel, az nyilvánvalóan az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. A miniszter zárójelek között idézte a Büntetőtörvénykönyv 244. szakaszát.

„Ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel”

– szögezte le Gulyás Gergely.

Emellett azt is írta: „Sajnos a bíráknak kutya baja, ha nem alkalmazzák a jogszabályokat”, és hogy az egyetlen remény az, hogy az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook/Gulyás Gergely)