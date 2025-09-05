Menczer Tamás: Minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott

Menczer Tamás szerint minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott. A Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalára feltöltött videójában két példával mutatta be, hogy bár a Tisza Párt adócsökkentést ígért, a valóságban az ellenkezőjét tervezik.

Menczer Tamás videójában elsőként Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének Etyeki fórumon elhangzott kijelentését mutatta be, melyben a párt adóterveivel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Ezután Magyar Péterék áfacsökkentésről tett kijelentéseit cáfolta Dálnoki Áron – szintén az Etyeki fórumon elhangzott – szavaival, aki azt mondta: „Az áfabevétel az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás, ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne.”

Mindebből kiindulva Menczer Tamás összegezte, milyen következményei lennének a magyar emberekre nézve, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra.

„A Tisza tehát emelné az adót, nem csökkentené az áfát, és elzárná az orosz földgázt és kőolajat, ezzel a rezsidet 3,5-szeresére emelné, és jönne az ezer forintos benzin. Ez Magyar Péter, ez a Tisza. Meg kell őket állítanunk, és meg is fogjuk őket állítani!”

– jelentette ki.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Forrás: M1)