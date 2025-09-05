Fontos részleteket közölt a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról az államtitkár

Zajlik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványainak kézbesítése, melynek keretében több mint 2,3 millió nyugdíjashoz viszi a posta az utalványokat ezekben a hetekben – jelentette be Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.

Napról napra egyre többen vehetik kézbe a 30 000 forint értékű élelmiszer-utalványokat – írta közösségi oldalán az államtitkár, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre több élelmiszerlánc egészíti ki az utalványokat kedvezményekkel, akciókkal, illetve kuponokkal, melynek köszönhetően az idősek még többet tudnak vásárolni.

Kiemelte:

Az utalványokat nemcsak a nagy áruházakban, hanem vidéki kisboltokban, piacokon, sőt őstermelőknél is elfogadják.

Közölte, hogy abban az esetben, ha az utalvány kiszállításakor valakit nem találnak otthon, értesítőt hagy a posta, és 10 munkanapon belül akár egy meghatalmazott családtag is átveheti a küldeményt.

Kijelentette, hogy a kézbesítés legkésőbb október 15-ig az egész országban megtörténik.

„Ez az utalvány újabb segítség a nyugdíjasoknak, az év elején kifizetett 13. havi nyugdíj és a folytatódó rezsicsökkentés mellett” – összegzett Zsigó Róbert.

Kiemelt kép: Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)