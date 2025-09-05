Folytatódik a nyári meleg, helyenként záporokkal tarkítva

Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környékén előfordulhat erős, viharos széllökés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 35 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.

Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Erőteljesebb felhőképződés a Dunántúl nyugati felén és az északkeleti, keleti harmadban valószínű, arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, amelyek hajnalra nagyrészt megszűnnek. Máshol kevésbé felhős vagy derült tájak lesznek zömmel, csapadéknak is kisebb az esélye. Az északnyugatira forduló szelet egyre többfelé élénk, erős, helyenként viharos lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet többnyire 15, 20 fok között alakul, a szélvédett nyugati, délnyugati és északi tájakon lehet ennél néhány fokkal hűvösebb.

A kiemelt kép illusztráció.