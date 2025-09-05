Folyamatosan érkeznek a részvétnyilvánítások Kásler Miklós halála után

Folyamatosan érkeznek a részvétnyilvánítások Kásler Miklós korábbi emberi erőforrások miniszter, a Magyarságkutató Intézet korábbi főigazgatója, egyben a Magyar Tudományos Akadémia doktorának és az Országos Onkológiai Intézet egykori főigazgatójának halála után, aki 2025. szeptember 5-én, 75 éves korában elhunyt.

Kásler Miklós 2018-tól 2022-ig volt az emberi erőforrások minisztere, idén pedig a kulturális miniszter főtanácsadójává nevezték ki. Emellett a Magyarságkutató Intézet főigazgatója is volt, egészen 2025-ig bezárólag.

Halálhírét Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke jelentette be. Ezt követően egymás után fejezték ki részvétüket a vezető politikusok és politikai véleményvezérek Kásler Miklós halálával kapcsolatban.

„Nincsenek szavaim. Meghalt Kásler Miklós: Professzor úr, Miniszter úr, sokunk mentora.”

„Az egész Kárpát-medence gyászolni fogja. Gondolataim a családjával, a szeretteivel vannak! Imádkozzunk érte!”

– írta Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebookon.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig azt írta: sokoldalú, nagytudású professzorunktól búcsúzunk. Isten nyugosztalja Kásler Miklóst!

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője is elbúcsúzott Kásler Miklóstól. Azt írta, „Isten nyugosztalja Kásler Miklós miniszter és professzor urat! Mindent köszönünk!”

Megszólalt Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára – aki négy évig volt Kásler Miklós tárcájának államtitkára is – azt írta: „Történelmi és kultúrtörténeti ismeretekben élő lexikon volt, bármilyen történelmi korból azonnal tudott rögtönzött kiselőadást tartani.”

„Hívő keresztény emberként mindig vállalta hitét, véleményét, akár konfliktusos helyzetben is.”

„Nélküle kevesebbet tudnánk a rák gyógyításáról, az Árpád-házi királyainkról és a magyarság eredetéről, a koronavírus elleni védekezésről. Isten nyugosztalja Professzor urat!” – írta Rétvári Bence a Facebookon.

A platformon búcsúzott el Kásler Miklóstól Bohár Dániel újságíró, Deák Dániel Politológus és Zsigmond Barna Pál európai parlamenti képviselő, aki „a külhoni magyarság mindenkori támogatójának” nevezte Kásler Miklóst. Bohár Dániel azt írta, Kásler Miklós „egyike volt az utolsó nagybetűs professzoroknak”.

Kiemelt kép: Kásler Miklós (1950–2025), korábbi emberi erőforrások miniszter, a Magyarságkutató Intézet korábbi főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és az Országos Onkológiai Intézet egykori főigazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)