Felújítják a sürgősségi osztályt és nappali kórházi részleget alakítanak ki a szegedi gyermekklinikán

A műtők korszerűsítése mellett felújítják a sürgősségi betegellátó osztályt és nappali kórházi részleget alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központjában – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága pénteken az MTI-t.

A közlemény szerint az SZTE már 2016 óta dolgozik a gyermekklinika fejlesztésén. Ennek köszönhetően a beruházások a klinika épületének jelentős részét, 40-50 százalékát érintik.

A már megvalósult és jelenleg zajló fejlesztések nem csupán épületfelújításokat és eszközbeszerzéseket jelentenek, hanem egy teljes szemléletváltást is a gyermekgyógyászatban.

A fejlesztések következő szakasza szeptember 8-án kezdődik. Egy uniós támogatással megvalósuló román-magyar határmenti program keretében a klinika nappali kórházi részlegének felújítása indul el, több mint 200 millió forint értékben. A beruházás során egy önálló bejárattal rendelkező, 12 ágyas betegellátó egység kialakítása kezdődik a klinika alagsorában.

Bereczki Csaba, a klinika igazgatója hangsúlyozta, céljuk, hogy a munkálatok idején is biztosítsák a régióban körülbelül 200 ezer tizennyolc év alatti gyermeknek a magas szintű szakmai ellátást ugyanúgy, mintha az egész épület működne. Amikor január, február környékén véget érnek a munkálatok és az egész ház ismét működőképes lesz, akkor szignifikánsan magasabb ellátási- és komfortszintet tudnak biztosítani a gyermekeknek – fogalmazott az igazgató.

A gyermekellátás kiemelt területei közé tartozik a sürgősségi és traumatológiai ellátás, valamint a sebészet. Ehhez kapcsolódik a jelenleg is zajló műtőfejlesztés. A felújítás az épület déli szárnyának első emeletén, csaknem 400 négyzetméteren zajlik, a meglévő műtőket új, modern sebészeti műtőblokkok váltják fel, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel. A beruházás értéke 971 millió forint.

Ezt egészíti ki a gyermekklinika a sürgősségi betegellátó részlegének kialakítása, melynek összértéke 312,5 millió forint. A júliusban indult beruházás célja egy egységes rendszer kialakítása, hogy minden súlyosabb, sürgősségi ellátást igénylő eset ellenőrzött, egységes betegfelvételen keresztül jusson el a megfelelő osztályra és további szakellátásra.

A gyermektraumatológia és a gyermeksebészet a tervek szerint november végére modern, 21. századi műtéti technológiákkal és korábbi eszközbeszerzésekből biztosított, fejlett sebészeti berendezésekkel felszerelve készül el. A gyermek sürgősségi részleg kialakítását várhatóan szintén november végére fejezik be, így 2026. január 1-jétől az ügyelet, a sürgősségi betegfelvételi osztály és a traumatológiai, sebészeti műtők teljesen megújulva, magasabb hatékonysággal szolgálják a régió gyermekellátását.

A munkálatok jelentős része várhatóan az év végéig befejeződik, a teljes felújítás lezárása pedig a jövő év első felében várható – áll a közleményben.

Kiemelt kép: a gyógyszerek hatékony adagolását lehetővé tevő infúziós pumpa az SZTE Gyermekgyógyászati Klinikán 2016. november 10-én. MTI Fotó: Rosta Tibor.