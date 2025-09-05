„Dróntámadás érte” Magyarországot – ezt szimulálták le a Honvédség legújabb hadgyakorlatán

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat demonstrálja azt a képességet, ahová a Magyar Honvédség eljutott – jelentette ki a honvédelmi miniszter pénteken a Veszprém vármegyei Hajmáskéren, ahol a honvédség egy harcszerű vasúti lerakodást mutatott be a sajtónak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tervezett, NATO keretek közt megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlatról szólva azt mondta:

az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb, a legkomplexebb és a legösszetettebb katonai gyakorlat.

A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona – hivatásosok és tartalékosok egyaránt – vonul fel az ország több pontján számos komplex műveletben részt véve.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta egyrészt a gyakorlat összhaderőnemi jellegét – azaz azt, hogy a teljes Magyar Honvédség, annak minden alakulata és a legtöbb eszköze részt vesz rajta -, valamint azt, hogy összkormányzati keretek között hajtják végre, hiszen ha valamikor az ország védelmére lenne szükség, akkor is a kormányzattal és a közigazgatással kellene együttműködni.

A honvédelmi miniszter arról is beszélt, hogy tervezett gyakorlatról van szó. Az elmúlt évtized a magyar haderőfejlesztésről szól, ennek különböző fázisai vannak, és a gyakorlat egyfajta visszaellenőrzése a folyamatnak – tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezte: az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatot NATO keretek között rendezik, illeszkedve a NATO vezetésirányítási rendszerébe, a partnerországok támogatásával, sőt a szlovák és amerikai katonák részvételével többnemzeti jelleget is ölt.

A helyszíni tájékoztatás szerint a pénteki hajmáskéri bemutatón Hódmezővásárhelyről áttelepült Lynx gyalogsági harcjárműveket rakodtak le egy vasúti szerelvényről földi és légi biztosítás mellett, valamint szimuláltak egy ellenséges dróntámadást is.

22 ezer katona vesz részt, útlezárások és köröző helikopterek várhatóak

Az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi gyakorlatban 22 ezer hivatásos és tartalékos katona vesz részt hat héten keresztül – mondta a honvédelmi miniszter Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában.

Mint mondta, a védelmi gyakorlatban arra készülnek fel, hogy ha Magyarországot fegyveres támadás érné, akkor azt az országhatáron belül hogyan hárítanák el. Megjegyezte: a gyakorlat összkormányzati is, mert nemcsak a honvédség, hanem a közigazgatás is részt vesz benne.

Kiemelte továbbá: „ahhoz, hogy a Magyar Honvédség sikeresen tudjon műveleteket végrehajtani, a magyar kormányzat számos elemének, igazgatási egységének a közreműködésére szükség van”.

A miniszter elmondta azt is, a gyakorlatban 22 ezer – hivatásos és tartalékos – katona vesz részt, hat héten keresztül.

„Ezért az ország több pontján láthatjuk majd a helikoptereket körözni, útlezárások lesznek, mozog a hadsereg, de ez a hadseregnek egy nagyon fontos tulajdonsága és feltétele annak, hogy a magyar emberek biztonságban érezhessék magukat, hogy minden eshetőségre felkészültek legyünk” – jelentette ki a miniszter a videóban.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx gyalogsági harcjárművek harcszerű vasúti lerakodásának bemutatóján a hajmáskéri vasútállomáson 2025. szeptember 5-én. Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében tartott bemutatón Hódmezővásárhelyről áttelepült Lynx harcjárműveket rakodtak le egy vasúti szerelvényről földi és légi biztosítás mellett, valamint szimuláltak egy ellenséges dróntámadást. MTI/Szigetváry Zsolt.