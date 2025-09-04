Új elnököt választott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Székely János szombathelyi megyés püspököt választották meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökének a testület őszi rendes ülésén; az elnökhelyettesi feladatkört Udvardy György veszprémi érsek tölti be – közölte az MKPK titkára csütörtökön, a háromnapos ülés zárónapján az MTI-vel.

Németh Gábor tájékoztatása szerint az Állandó Tanács további két tagja Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek és Felföldi László pécsi megyés püspök. A kihelyezett ülésen, amelynek ezúttal a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely adott otthont, a püspökök közösen mutattak be szentmisét a kegytemplomban. Az ülésen részt vett Michael Wallace Banach érsek, apostoli nuncius is. A közlemény szerint az MKPK tagjait előreláthatólag 2026 novemberében ad limina látogatás keretében fogadja majd Rómában XIV. Leó pápa. Azt írták: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatja Martincsevits Pál vértanú boldoggá avatási ügyének elindítását; az egykori gyékényesi plébános 1945. április 1-jén, Gyékényesen halt vértanúhalált a hitéért. A testület tagjai országos cigánypasztorációs referensnek kérték fel Molnár-Gál Béla állandó diakónust, egyben megköszönték elődjének áldozatos munkáját.

Az MKPK döntése értelmében az országos katolikus egyetemi referens feladatait a továbbiakban Muhari Máté látja el, egyúttal megköszönték Kulcsár Dávid eddigi munkáját, aki 2025 augusztusától az Apostoli Nunciatúrán a helyi titkári feladatokat látja el. „Görögkatolikus testvéreink főpásztoraik döntése értelmében 2025. szeptember 1-től a Hitvallást a nicea-konstantinápolyi formula görög szövege szerint imádkozzák” – ismertették, kiemelve, hogy ebben az ősi hagyományhoz való visszatérésben a Katolikus Egyház kulturális és liturgikus hagyományainak gazdagsága és változatossága nyilvánul meg, hiszen a latin egyház liturgiájában használt formula is az egyetemes hitet tükrözi. Emlékeztettek arra: 2026-ban ünnepeljük az első teljes, magyar nyelvű katolikus bibliafordítás megjelenésének 400. évfordulóját. „Az MKPK tagjai támogatják, hogy a katolikus tudományos közélet tagjai tárják fel és méltó módon mutassák be a Káldi-Biblia jelentőségét” – írták.

A tájékoztatás szerint 2025. szeptember 19-21-én rendezik meg a Katolikus Társadalmi Napokat, az idei esemény házigazdája Vác lesz. A fesztivál központi programjai a teremtésvédelem, a család és a kultúra mentén szerveződnek. Jelmondata: „Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg!”. Az összegzés szerint az idei évben ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. A 2025/26-os tanévet 3544 hallgató kezdheti meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésben; 580-nal, azaz mintegy 19,6 százalékkal több, mint az előző évben. Kitértek arra: az idén november 15-én az MTK Sportparkban lesz a Forráspont ifjúsági rendezvény. A 2018 óta megszervezett eseményen 2023-ban Ferenc pápával is találkozhattak a jelenlévők. A szervezők idén novemberben is zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat.

A Katolikus Karitász rászoruló gyerekeknek szóló táboroztatási programja, a „Vár a nyár!” révén idén is több mint négyezer gyermek nyaralhatott az ország számos pontján, változatos napközis vagy bentlakásos táborokban. A szünidő teljes időtartamában futó turnusokban elsősorban hazai, de néhány alkalommal délvidéki, kárpátaljai és ukrajnai csoportokat is fogadtak. Még zajlik a szervezet szeptember 30-ig tartó, „Legyen öröm az iskolakezdés!” elnevezésű segélyprogramja, amelynek keretében nehéz sorsú gyermekek tanévkezdési és tanév közbeni támogatása a cél. A szeptember 18-án a Mátyás-templomban, négy népdalénekes közreműködésével megrendezendő, „Zúgjon fel hát a magyar Zsoltár” című jótékonysági koncert szintén ezt a célt szolgálja. Az adománygyűjtéshez online is lehet csatlakozni a www.karitasz.hu oldalon vagy az 1356-os adományvonal hívásával – áll a közleményben.

