Szarvas terrorizálta a helyieket Mezőfalván, egy politikus próbálta megállítani a megvadult állatot – Videó

Szeptember 2-án reggel egy megvadult hímszarvas tartotta rettegésben Mezőfalva lakóit. Az állat több kertbe is betévedt, kutyákkal keveredett összetűzésbe, majd a helyi buszmegálló felé vette az irányt, ahol gyerekek is tartózkodtak. A veszélyes helyzetre reagálva Pethes Bálint fideszes önkormányzati képviselő, önkéntes tűzoltó és tapasztalt állatmentő a helyszínre sietett, hogy beavatkozzon – az akció azonban súlyos sérüléssel végződött.

Pethes Bálint elmondása szerint először úgy döntött, nem próbálja meg autóval kiterelni az állatot, mivel „az utcában lejjebb már többen sétáltak vagy a szarvast nézték”, ezért inkább visszatolatott, hogy a forgalmat megállítsa. Azonban a szarvas hirtelen irányt váltott, és rátámadt. „Mivel gyorsan felmértem, hogy az autó sajnos már túl messze van, a kerítés mögöttem pedig nem fog megvédeni, ezért addig hátráltam és készültem a támadásra” – írta a Facebookon

. Állítása szerint a túlélését annak köszönheti, hogy nem fordított hátat, hanem felkészült a támadásra, az viszont váratlanul érte, amikor az állat szó szerint feldobta őt a levegőbe. „Arra nem voltam felkészülve, hogy mint egy rongybabát felkap és fordul velem együtt legalább kettőt, de nem számoltam, szerencsére a szarvakat végig tudtam fogni, ezért csak a kezemet tudta megdöfni” – emlékezett vissza, majd hozzátette:

„SENKI SE CSINÁLJA UTÁNAM”

„Futni kell gyorsabban, de nem mint a medve, hanem csak mint a többiek, a székely mondás szerint” – fűzte hozzá. A drámai helyzetet két arra járó férfi segítsége oldotta meg, akik Petheshez siettek, és hárman együtt a földre kényszerítették a szarvas fejét. Az állat végül nem hagyta el a helyszínt, ezért kilőtték. A kábítás – Pethes szerint – nem volt reális opció, mert egy vadon befogott állat altatása és szállítása több órás folyamat, és nem is oldotta volna meg a problémát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Attila)