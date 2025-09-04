Szalmonellás az ivóvíz két veszprém vármegyei településen, csak forralás után szabad fogyasztani

Vilonyán és Papkeszin a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani – ezt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Vilonya településen tapasztalható enterális (gyomor-, bélrendszeri) megbetegedések halmozódása miatt, a lakosság egészségének védelme érdekében – megelőző intézkedésként – rendelte el.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben azt írták: a szórványosan előforduló esetek között eddig 12 betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés. A megbetegedések okának felderítése érdekében a hatóság vízvizsgálatokat is végzett a településen, ezek a szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain.

A fertőző forrást eddig nem sikerült igazolni, a megbetegedések és a vízben lévő szalmonella közötti összefüggés kizárása érdekében a hatóságok további vizsgálatokat folytatnak – emelték ki.

Hozzátették: a fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően 2-3 nap alatt elmúltak. Hangsúlyozták: a baktérium a víz forralásával elpusztul. Közölték azt is, hogy a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a hatóságok elrendelték a vízhálózat teljes körű fertőtlenítését, valamint biztosítják, hogy a gyermekintézmények folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amelyet lajtoskocsikkal szállítanak a helyszínre.

A hatóság és a vízszolgáltató a berhidai vízműrendszer valamennyi településének vízminőségét fokozottan ellenőrzi. Hangsúlyozták: az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható. A vezetékes vizet Vilonyán és Papkeszin kizárólag forralás után fogyasszák – figyelmeztetett a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)