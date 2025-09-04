Orbán Viktor bejelentést tett Kötcséről:Vigyázat hamisítják!

Orbán Viktor a Facebook-oldalán csütörtökön bejelentette, hogy egész napos élő közvetítéssel készülnek a vasárnapi kötcsei polgári piknikről.
A kormányfő azt írta:
„Az igazi Kötcse. Vasárnap egész nap élő közvetítés a Facebookon. Mi tiszta lapokkal játszunk. Vigyázat, hamisítják ”
– fűzte hozzá Orbán Viktor.
Orbán Viktor a harcosok klubjában reagált arra, hogy Magyar Péterék is rendezvényt tartanak Kötcsén
„A Tisza haditerve összeomlott. Nem mondani semmit a választásokig, eltitkolni a valódi terveiket, és tagadni, hogy Brüsszel megbízását teljesítik” – mutatott rá a Tisza taktikájára a kormányfő, aki leszögezte, hogy a politikában nem lehet hónapokig sumákolni és kamuzni, mert előbb-utóbb valaki elszólja magát.
Magyar Péterék célja a balhé lehet
Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerdán a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában arról beszélt: egyértelmű, hogy a balhé most a cél, hogy ezzel foglalkozzon a sajtó és ennek az oka is megvan: a tiszás adóemelés terve kiszivárgott, ahogy Tarr Zoltán elhíresült mondata is arról, hogy „most nem nyilatkozom, de ha megnyertük a választást, bármit lehet”.
„Nyilván ha adócsökkentésre készülnének, azt nem kellene eltitkolni, tehát erről akarja most elterelni a figyelmet Magyar Péter az egész kötcsei eseménysorral” – értékelt Dornfeld László.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a 2024-es kötcsei Polgári Pikniken (Fotó: MTI/Illyés Tibor)