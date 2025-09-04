Orbán Viktor bejelentést tett Kötcséről:Vigyázat hamisítják!

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy vasárnap egész nap élő közvetítés lesz a kötcsei polgári piknikről. Orbán Viktor tájékoztatása szerint ők tiszta lappal játszanak.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán csütörtökön bejelentette, hogy egész napos élő közvetítéssel készülnek a vasárnapi kötcsei polgári piknikről.

A kormányfő azt írta:

„Az igazi Kötcse. Vasárnap egész nap élő közvetítés a Facebookon. Mi tiszta lapokkal játszunk. Vigyázat, hamisítják ”

– fűzte hozzá Orbán Viktor.

Orbán Viktor a harcosok klubjában reagált arra, hogy Magyar Péterék is rendezvényt tartanak Kötcsén

„Az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van. Lelkük rajta. Mi maradunk a béke pártján!” – reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében arra, hogy a polgári piknikkel egy időben Magyar Péterék is Kötcsére szerveznek rendezvényt.

„A Tisza haditerve összeomlott. Nem mondani semmit a választásokig, eltitkolni a valódi terveiket, és tagadni, hogy Brüsszel megbízását teljesítik” – mutatott rá a Tisza taktikájára a kormányfő, aki leszögezte, hogy a politikában nem lehet hónapokig sumákolni és kamuzni, mert előbb-utóbb valaki elszólja magát.

Magyar Péterék célja a balhé lehet

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerdán a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában arról beszélt: egyértelmű, hogy a balhé most a cél, hogy ezzel foglalkozzon a sajtó és ennek az oka is megvan: a tiszás adóemelés terve kiszivárgott, ahogy Tarr Zoltán elhíresült mondata is arról, hogy „most nem nyilatkozom, de ha megnyertük a választást, bármit lehet”.

„Nyilván ha adócsökkentésre készülnének, azt nem kellene eltitkolni, tehát erről akarja most elterelni a figyelmet Magyar Péter az egész kötcsei eseménysorral” – értékelt Dornfeld László.

Kapcsolódó tartalom Magyar Péter Kötcsére tervezett provokációjának célja csak a balhé és a figyelemelterelés a Tisza-adóról, értékelt az elemző

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a 2024-es kötcsei Polgári Pikniken (Fotó: MTI/Illyés Tibor)