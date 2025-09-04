Műsorújság
Menczer Tamás szerint kiderült, hol indul Magyar Péter

Szerző: Juhász Attila
Forrás: Facebook
2025.09.04. 13:07

| Szerző: Juhász Attila
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter azt akarja bejelenteni vasárnap Kötcsén, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon abban a Pest vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben akar indulni, ahol '22-ben ő maga győzött a Fidesz–KDNP jelöltjeként. Menczer Tamás a Facebook-oldalán azt írta: szerinte a Tisza Párt elnöke nem mer ellene elindulni.
Menczer Tamás csütörtöki bejegyzésében a Facebook-oldalán azt írta: a Tisza Párt elnöke azt a tiszások által rebesgetett hírt akarja bejelenteni vasárnap Kötcsén, hogy – mint fogalmazott – „a 106 Magyar Péterből az eredeti az én választókörzetemben, Pest 3-ban akar indulni.”

Akkora a baj a Tiszánál, hogy minden hír jó, ami nem a Tisza-adóról szól

– fűzte hozzá.

 Menczer Tamás hazugságnak tartja a Magyar Péternek a Pest vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben való indulásával kapcsolatos híreket, ugyanis szerinte Magyar Péter azért nem mer ellene elindulni, mert „gyáva”, „mindig nők szoknyája mögé bújik” és mert „nagyon kikapna”.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a tiszások azt is beszélik, hogy miután lebuktak a Tisza-adóval még nehezebb jelölteket találni, az is visszalép, aki esetleg jelentkezett, szigetek meg feloszlanak, ahogy ezt a napokban olvashattuk.

Jelölt nincs, sértődés, káosz és Tisza-adó van, oszlik a Tisza

– fogalmazott, hozzáfűzve, hogy szerinte ez nem is csoda, mert „ki adná ehhez a nevét, ki akar asszisztálni Magyar Péter bukásához, politikai végnapjaihoz?”

Menczer Tamás azt írta: „legfeljebb néhány expornós.”

Pár hónap és Magyar Péter Márki-Zayjal meg Fekete-Győrrel megalapíthatja a „Pedig mi tényleg elhittük…” klubbot – vélekedett, egyben közölte, hogy várja a nagy bejelentést.

Várlak, Peti, ne félj! – zárta Facebook-bejegyzését Menczer Tamás.

 

Orbán Viktor bejelentést tett Kötcséről: Vigyázat hamisítják!

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy vasárnap egész nap élő közvetítés lesz a kötcsei polgári piknikről. A kormányfő tájékoztatása szerint ők tiszta lappal játszanak, de azt is írta: „Vigyázat hamisítják!”

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a 2024-es kötcsei Polgári Pikniken (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

2026-os országgyűlési választásTisza Párt Magyar PéterMenczer Tamás Fidesz-KDNP Kötcse

