Menczer Tamás szerint kiderült, hol indul Magyar Péter

Akkora a baj a Tiszánál, hogy minden hír jó, ami nem a Tisza-adóról szól
– fűzte hozzá.
Menczer Tamás hazugságnak tartja a Magyar Péternek a Pest vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben való indulásával kapcsolatos híreket, ugyanis szerinte Magyar Péter azért nem mer ellene elindulni, mert „gyáva”, „mindig nők szoknyája mögé bújik” és mert „nagyon kikapna”.
„Jelölt nincs, sértődés, káosz és Tisza-adó van, oszlik a Tisza ”
– fogalmazott, hozzáfűzve, hogy szerinte ez nem is csoda, mert „ki adná ehhez a nevét, ki akar asszisztálni Magyar Péter bukásához, politikai végnapjaihoz?”
Pár hónap és Magyar Péter Márki-Zayjal meg Fekete-Győrrel megalapíthatja a „Pedig mi tényleg elhittük…” klubbot – vélekedett, egyben közölte, hogy várja a nagy bejelentést.
Orbán Viktor bejelentést tett Kötcséről: Vigyázat hamisítják!
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy vasárnap egész nap élő közvetítés lesz a kötcsei polgári piknikről. A kormányfő tájékoztatása szerint ők tiszta lappal játszanak, de azt is írta: „Vigyázat hamisítják!”
Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a 2024-es kötcsei Polgári Pikniken (Fotó: MTI/Illyés Tibor)