Menczer Tamás szerint kiderült, hol indul Magyar Péter

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a tiszások azt is beszélik, hogy miután lebuktak a Tisza-adóval még nehezebb jelölteket találni, az is visszalép, aki esetleg jelentkezett, szigetek meg feloszlanak, ahogy ezt a napokban olvashattuk.

„Jelölt nincs, sértődés, káosz és Tisza-adó van, oszlik a Tisza ”

– fogalmazott, hozzáfűzve, hogy szerinte ez nem is csoda, mert „ki adná ehhez a nevét, ki akar asszisztálni Magyar Péter bukásához, politikai végnapjaihoz?”

Menczer Tamás azt írta: „legfeljebb néhány expornós.”

Pár hónap és Magyar Péter Márki-Zayjal meg Fekete-Győrrel megalapíthatja a „Pedig mi tényleg elhittük…” klubbot – vélekedett, egyben közölte, hogy várja a nagy bejelentést.