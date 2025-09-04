Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Megöltek egy nőt Soroksáron

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.04. 21:04

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Megöltek egy nőt Soroksáron csütörtök délután; a helyszínen elfogták a fiát, aki a gyanú szerint megkéselte édesanyját – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu-n.

Azt írták:

a rendőrség ügyeletére csütörtök délután több bejelentés is érkezett, miszerint Budapest XXIII. kerületében egy férfi a lakásuk erkélyén késsel hadonászik, bántalmaz egy idősebb nőt.

A kiérkező rendőrök elfogtak egy 30 éves zavart férfit, akinek a 67 éves édesanyját a közös lakásukban holtan találták.

A rendőrség emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van – írták.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. Forrás: MTI/Mihádák Zoltán.

gyilkosság rendőrség Soroksár

Ajánljuk még

 