Még kitart a nyárias idő: marad a meleg és a napsütés

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, a zivatarok környékén előfordulhat erős széllökés is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő.

Döntően derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, csak délen lehet kisebb körzetekben felhősebb az ég. Csapadék nem lesz. A szél gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul.

