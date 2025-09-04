Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Még kitart a nyárias idő: marad a meleg és a napsütés

Szerző: hirado.hu
2025.09.04. 06:28

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Napos időre van kilátás gomoly-, keleten fátyolfelhőkkel is. Kevés helyen valószínű zápor, zivatar – főként hazánk keleti, délkeleti felén – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, a zivatarok környékén előfordulhat erős széllökés is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő.

Kép forrása: met.hu
Döntően derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, csak délen lehet kisebb körzetekben felhősebb az ég. Csapadék nem lesz. A szél gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul.
Kép forrása: met.hu

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: MTI/EPA/Friedemann Vogel

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

Ajánljuk még

 