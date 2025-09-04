Julien királynak nem a háztartásban van a helye – a Fővárosi Állatkert is így gondolja

A Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy „jó eljátszani” azzal a gondolattal, hogy az ember gyűrűsfarkú makit tartson, „a valóságban azonban be kell látnunk, hogy ezek az állatok nem házikedvencek”. Hétfőn, az Orczy úton került elő egy gyűrűsfarkú maki egy közúti ellenőrzés során, amikor a rendőrök egy villamossínekre felhajtó személygépjármű sofőrjét igazoltatták.

„Biztosan sokan belegondoltak már, hogy milyen szuper lenne egy makit vagy más egzotikus állatot háziállatként tartani” – írta a Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebookon.

„Bár jó eljátszani ezzel a gondolattal, a valóságban azonban be kell látnunk, hogy ezek az állatok nem házikedvencek”

– fűzték hozzá. Azt is írták, hogy a gyűrűsfarkú makik „társas lények, akiknek a fajtársaikkal való életre van szükségük, és az emberhez szoktatás hosszú távon stresszt és frusztrációt okoz számukra.”

„Aggodalomra azonban semmi ok! Ha szeretnétek hozzájuk közel kerülni akkor látogassatok el Állatkertünkbe, ahol biztonságosan figyelhetitek meg természetes viselkedésüket úgy, hogy az nekik is jó legyen”

– tették hozzák. Az egzotikus állatok otthon tartásáról bővebben a Fővárosi Állat- és Növénykert weboldalán lehet olvasni.

Vasárnap egy gyűrűsfarkú makira bukkantak a rendőrök az Orczy úton, közúti ellenőrzés során, az ellenőrzésre azért került sor, mivel egy 53 éves zirci férfi a villamos síneken közlekedett. A járőrök előállították a férfit – aki ellen fokozottan védett állat engedély nélküli tartása és közlekedési szabálysértés miatt szabtak ki pénzbírságot –, ekkor került elő a nem mindennapi potyautas.

Kiemelt kép: A rendőrségi ellenőrzés során előkerült, engedély nélkül tartott gyűrűsfarkú maki az Orczy úton tartott közúti ellenőrzés során, 2025. augusztus 31-én (Fotó: Facebook/Rendészeti Államtitkárság)