Havi 60 ezer forinttal is drágább lehet a tankolás, ha megvalósul a Tisza Párt terve

Akár egy teljes nyaralás árát is elviheti a tankolás, ha valóban bekövetkezik az orosz olajszállítás megszűnése és a literenkénti ezer forint lenne a benzinár – írja a Világgazdaság. A drágulás nemcsak a családok pénztárcáját, hanem a teljes magyar gazdaságot is megterhelné.

Az üzemanyagár-emelés Magyarországon komoly társadalmi és gazdasági hatásokat vetít előre különösen, ha a brüsszeli elképzelések megvalósulnak. A Századvég friss elemzése szerint az orosz energiahordozók kivezetése drasztikus következményekkel járna. A számítások alapján a benzin literenkénti ára 1026, a gázolajé pedig 1051 forintra ugorhatna.

A helyzetet különösen aktuálissá teszi, hogy a 2026-os választásokra készülő Tisza Párt programjában szerepel Magyarország orosz energiavásárlásainak megszüntetése.

Magyar Péter pártelnök az uniós Ukrajna-politikához való csatlakozás mellett érvel, miközben a Századvég szerint ez ellátásbiztonsági kockázatokat és inflációs nyomást idézne elő.

Az orosz gáz kiesése már önmagában három és félszeresére növelné a családok rezsiköltségeit. Az olajembargó pedig tovább súlyosbítaná a helyzetet: az üzemanyagárak megemelkedése begyűrűzne a szállítási költségekbe és a bolti árakba is – írja a Világgazdaság.

A közösségi viták is felerősödtek

A Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában – amelynek alapítói között ott van Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is – szintén élénk vita bontakozott ki a témában. Egy fuvarozással foglalkozó tag például úgy fogalmazott: a drágulás nemcsak a gazdaságot sújtaná, hanem a mindennapi családi költségvetéseket is.

Egy átlagos háztartás akár havi 40–60 ezer forinttal is többet fizethetne az üzemanyagért, ami éves szinten egy teljes családi nyaralás árát vinné el.

Számokban a drágulás

A Magyar Ásványolaj Szövetség adatai alapján az év első felében a magyarok közel 1,9 milliárd liter üzemanyagot vásároltak. A Holtankoljak.hu szerint ennek átlagára 600 forint körül alakult, így havonta egy járműre vetítve 35–40 ezer forint volt a tankolási költség.

Ha az árak 1000 forintra emelkednek, az havi 55–65 ezer forintos kiadást jelentene, ami éves szinten 300 ezer forintos növekményt okozna. Több autó esetén pedig ennek többszörösét – írja a Világgazdaság.

Külföldi tankolás lehet a megoldás?

Felmerül a kérdés: ki tankolna egyáltalán itthon ilyen árak mellett? A régióban jelenleg 1,4–1,6 euró között mozog az üzemanyagár, vagyis jóval a tervezett magyar árszint alatt. Ha a hazai árak valóban az ezer forintos szint fölé kerülnének, akkor különösen a határ menti településeken sokan inkább külföldön tankolnának – írja a Világgazdaság.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)