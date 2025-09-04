Főképp a kis lakások forgalmát lendítheti föl az Otthon Start program – közölték a szakértők

A több mint 33 ezer érdeklődés összesítése alapján a megyeszékhelyeken az emberek 53 százaléka, a kisebb városokban 51 százaléka kis lakást venne. Országosan 57 százalékuk 50 millió forint alatti ingatlant keres, az 50 és 100 millió forint közötti kategória részesedése 34 százalék. A fővárosi piac jelentősen eltér az országos átlagtól, az 50 millió forint alatti kategória itt az érdeklődések alig több mint 20 százalékát teszi ki. A községekben ugyanez 60 százalék – írták.

A közlemény az Otthon Start sajátosságaival magyarázza, hogy a kisebb és olcsóbb ingatlanok forgalma lendülhet föl, a program ugyanis az első lakásukat kereső fiatalokat célozta meg. A kereslet sajátosságai ugyanakkor nem csak a vevői igényektől függenek, hiszen az érdeklődőknek számolniuk kell azzal, hogy Budapesten a teljes kínálaton belül sokkal kisebb az 50 millió forint alatti ingatlanok aránya, mint másutt – tették hozzá.

Kapcsolódó tartalom

Panyi Miklós nagyon magas új lakás építési számokat közölt

Három hét alatt 27 ezer új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be az Otthon Start Programirodába, ezek vidéki városokban, Budapesten, az agglomerációban megvalósítandó építkezések lesznek – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Harcosok órája című online műsorban csütörtökön.

Kapcsolódó tartalom Panyi Miklós: Három hét alatt 27 ezer új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be az Otthon Start Programirodába

Kevesebben keresnek albérletet Budapesten, amióta elindult az Otthon Start program Az Otthon Start program hatására augusztusban Budapesten szűkült az albérletkeresők tábora, és kétéves mélypontra zuhantak a keresleti bérleti díjak: a bérlők a múlt hónapban átlagosan 212 ezer forintot voltak hajlandóak fizetni egy albérletért, ami 8 százalékos visszaesés júliushoz képest – közölte saját adatai alapján a Rentingo szerdán az MTI-vel. Kapcsolódó tartalom Kevesebben keresnek albérletet Budapesten, amióta elindult az Otthon Start program A piac erőteljesen kettészakadt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/ Oláh Tibor)