Felelőtlenségnek nevezte a Tisza szakértője Magyar Péter áfacsökkentési tervét

Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírója szerint felelőtlenség nagy áfacsökkentést ígérni. A kijelentés megkérdőjelezi Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét.

A Mandiner az online felületén csütörtökön megjelent cikkben számolt be arról, hogy a Tisza Párt gazdasági programírója szerint felelőtlenség nagy áfacsökkentést ígérni.

A tudósítás szerint Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírója „rántotta le a leplet” arról, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza Párt a sokat emlegetett áfacsökkentést. Dálnoki a párt nagy port kavart etyeki fórumán gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét.

„Itt is nagyon nehéz, az áfabevétel az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne”

– szögezte le Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén, a Mandiner birtokába került felvétel szerint.

A Mandiner értékelése szerint ez egy újabb arculcsapás a Tisza-szavazók számára, tekintettel arra, hogy megkérdőjelezi Magyar Péter korábbi szavainak hitelességét, a párt elnöke ugyanis már 2024-ben arról beszélt, hogy a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát.

Akár négymillió ember nettó fizetése is alacsonyabb lenne a Tisza Párt által tervezett többkulcsos szja-val

Mint ismert, egy az Index által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint Magyar Péter pártja, kormányra kerülése esetén többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) rendszert vezetne be.

A miniszterelnök politikai igazgatója ezzel kapcsolatban a Harcosok órája című online műsorban azt mondta, napnál is világosabb, hogy a Tisza-adó valóság, azt szeretnék, hogy az adókulcsok magasabbak legyenek. Orbán Balázs kijelentette: a Tisza Párt 22, 33 százalékos vagy egyes szakértők szerint annál is magasabb személyi jövedelemadó kulcsa négymillió ember nettóját érintené.

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő pedig leszögezte: a Tisza-adó szálai Brüsszelbe vezetnek.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Dalnoki Áron gazdasági programíró