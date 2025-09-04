Elindult a kampány: telefonon ígér adócsökkentést a robot Magyar Péter

Az új típusú kampánymódszerek egyre terjednek: chatbot, robothívás, automatikus e-mailek. A választók mindennapjaiba digitálisan beépülő politikai üzenetek már nem csak a jövő eszközei – a kampányidőszak kezdetével valósággá váltak.

A beszámoló szerint a reggel még csak el sem kezdődött igazán, amikor a telefon máris megszólalt:

„Jó napot kívánok! Magyar Péter vagyok, a Tisza elnöke.”

A Tisza Párt elnöke robothangon keresztül közölte első kampányígéreteit, köztük adócsökkentési terveit.

A telefonos üzenet így zárult: „Ha támogatja a javaslatainkat, akkor kérem, nyomja meg az 1-es gombot, és látogasson el az szja9.hu oldalra. Számolja ki, hogy ön mennyivel visz majd haza többet a leendő Tisza-kormány alatt. Köszönöm, hogy meghallgatott”.

A robothívás után az újságíró beszámolója szerint e-mailben is érkezett az üzenet:

„Kedves Balázs! Elsők között hallhattad Magyar Péter üzenetét”

– kezdődött a levél, amelyben újra leírták, amit robot Magyar Pétertől már meghallgatott az adókról és a tájékoztatóról.

A politikai kommunikáció ilyen formái nem számítanak újdonságnak Magyarországon. Korábban is volt példa arra, hogy pártok telefonhívásokkal keresték meg szimpatizánsaikat – akár automatizált rendszereken keresztül, akár személyesen. Ismert példa erre a Demokratikus Koalíció korábbi kampányai során használt FeriBot nevű chatbot, illetve amikor Dobrev Klára saját maga hívta fel támogatóit az ellenzéki előválasztás során.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)