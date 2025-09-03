Visszavetné a pedagógus béreket is a Tisza-adó

2025-ben a legalacsonyabb fokozatban lévő kezdő tanár fizetése bruttó 650 ezer forint, ez azt jelenti, hogy neki is már tízezres nagyságrenddel kevesebb érkezne meg a számlájára, hiszen a pénz visszamenne az államhoz. De nézzük meg azt, hogy egy kutató tanár a legmagasabb fokozatban 1 780 000 forint bruttó fizetést kap – havi szinten százezreket vennének ki a zsebéből. Erről van szó – mondta az Alapjogokért Központ elemzője.
Ezek az emberek, a tiszások is ott voltak a tanártüntetéseken, és azt hangoztatták, milyen keveset keresnek a pedagógusok. Megemelték a tanárok fizetését, erre ők mit csinálnának? Visszavennének belőle
– hívta fel a figyelmet Szűcs Gábor.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Jurij Kocsetkov