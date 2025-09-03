Visszavetné a pedagógus béreket is a Tisza-adó

A Tisza-adó a pedagógus béreket is visszavetné. A kezdő pedagógusok 10 ezrektől esnének el havonta, míg a kutató tanárok esetében ez 100 ezreket jelentene – erről Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője beszélt szerdán a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában, hozzáfűzve, hogy most azok csökkentenék a tanárok fizetését, akik a pedagógus tüntetéseken magasabb béreket követeltek.

2025-ben a legalacsonyabb fokozatban lévő kezdő tanár fizetése bruttó 650 ezer forint, ez azt jelenti, hogy neki is már tízezres nagyságrenddel kevesebb érkezne meg a számlájára, hiszen a pénz visszamenne az államhoz. De nézzük meg azt, hogy egy kutató tanár a legmagasabb fokozatban 1 780 000 forint bruttó fizetést kap – havi szinten százezreket vennének ki a zsebéből. Erről van szó – mondta az Alapjogokért Központ elemzője. Ezek az emberek, a tiszások is ott voltak a tanártüntetéseken, és azt hangoztatták, milyen keveset keresnek a pedagógusok. Megemelték a tanárok fizetését, erre ők mit csinálnának? Visszavennének belőle – hívta fel a figyelmet Szűcs Gábor. A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Jurij Kocsetkov