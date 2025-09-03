Véget kell vetni az újságírók elleni erőszakos fellépésnek a Tisza Párt rendezvényein, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Médiaszövetség

Véget kell vetni az újságírók elleni erőszakos fellépésnek – közölte a Magyar Nemzeti Médiaszövetség, hozzátéve, hogy már többször szót emeltek az ellen a verbális és fizikai erőszak ellen, amely a Tisza Párt rendezvényein egyre nyíltabban fenyegeti a munkájukat végző újságírókat.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben azt írták: mostanra ez a minden gátlás nélküli fellépés szinte bevett szokássá lett, és számukra ez a jelenség elfogadhatatlanná vált. „Úgy tartjuk: eddig és ne tovább!” – fogalmaztak.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség most az egész újságírószakma védelmében a lehető leghatározottabban szót emel az erőszakspirál áldozatává vált összes kolléga érdekében. Ezért felszólították a Tisza Pártot, hogy minden lehetséges eszközzel hasson oda: a jövőben a rendezvényeiken biztonságban érezhessék magukat az ott jelen lévő, a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tevő újságírók.

Kiemelték: az internet nem felejt: volt idő, amikor Magyar Péter, a párt elnöke még maga állította le a rendezvényein felharsanó, a Fideszt gyalázó rigmusokat azzal, hogy „ezek nem mi vagyunk”. Azonban azok az idők elmúltak, a hatalomvágytól áthatott Magyar Péter azóta nemhogy nem csitítja a saját közönségét, hanem nyilvánosan hergeli is az övéit, s nyíltan uszítani kezd az általa a közönségben felfedezett újságírók ellen – tették hozzá.

Kiemelték: ez a példa ragadós, a Hír TV több videófelvételen megörökítette már a kollégái ellen elkövetett szóbeli erőszakot és fizikai tettlegességet is. Volt, hogy Magyar Péter biztonsági emberei lökték el a kérdezni próbáló újságírót elnökük mellől, volt, hogy Magyar Péter szimpatizánsai fenyegették a Hír TV operatőrét kamerája eltörésével – emlékeztettek.

Hozzáfűzték: a jelek egyértelműek, ezért túl azon, hogy a Tisza Pártot is határozottan felszólítják a helyzet normalizálására, szövetségük személyesen Magyar Péterhez is fordul azzal a felszólítással, hogy küzdjön meg saját magával. „Tanúsítson önkorlátozást, fojtsa el az újságírókkal szembeni méltatlan indulatkitöréseit” – kérték.

A közleményben hangsúlyozták: nemcsak a jobboldali újságírók, hanem minden Magyar Péter által megtámadott magyar újságíró mellett kiállnak, hiszen azt kell konstatálni, hogy a Tisza Párt elnöke újabban nemcsak a jobboldali médiumokat, hanem minden más médiumot is kész kipécézni magának, ha úgy találja, az adott szerkesztőségben nem az ő elvárásai szerint végzik a munkájukat.

Felszólították Magyar Pétert, hogy azonnal hagyjon fel a közönsége újságírók elleni hergelésével. „Ha nem ezt teszi, akkor elszabadul az erőszak spirálja” – fogalmaztak.

Emellett felszólították Magyar Pétert, hogy hagyjon fel azzal „a rutinszerűen odavagdosott” váddal, hogy az eseményeit nem az ő vezényszavára tudósító újságírók propagandisták lennének. Ha nem ezt teszi, az egész szakmánk iránt mélységes és alaptalan megvetést tanúsít – írták.

Azt is kérték Magyar Pétertől, hogy hagyjon fel az újságírókat érő személyeskedő megjegyzésekkel: annak firtatásával, hogy kinek mi a végzettsége, s ki mennyire számít tanult médiaszakembernek. Hozzátették: ha nem ezt teszi, „teljes joggal várhatja el tőle az egész ország, hogy térjen vissza tanult szakmájához, a jogászkodáshoz”. Felszólították Magyar Pétert arra is, hogy hagyjon fel a munkájukat végző újságírók egzisztenciális és büntetőjogi fenyegetésével. Ha ezt nem teszi meg, akkor a sajtó minden munkatársa öncenzúrára kényszerülhet a fenyegetések valóra váltásától félve – vélekedtek.

Továbbá felszólították Magyar Pétert, hogy soha többet ne ragadtassa magát megalázó, szexista megjegyzésekre a női tudósítók láttán: akik közül az egyiket például azzal hessegette volna el, hogy már „foglalt a szíve”. Ha ezt nem teszi, joggal érezheti magát minden magyar nő megalázva, s Magyar Péter öntetszelgő kedvének kiszolgáltatva – fogalmaztak. Magyar Pétertől azt is kérték, hogy soha többet ne hozzon nyilvánosságra érzékeny, személyes adatokat a magyar újságírókról, ahogy például ezt az ATV stúdiójából kirohanva tette nemrég, amikor az általa kritikával illetett ATV-s újságírók vallási hovatartozását posztolta ki. Ha ezt nem teszi meg, minden hívő magyar ember fenyegetve érezhet magát hitének megvallásában – jelezték.

Felszólították Magyar Pétert emellett arra is, hogy kezelje kellő méltósággal az újságírói társadalmat, mert egy demokratikus jogrendben senki nem vonhatja kétségbe a híreket fogyasztó polgárok jogát arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a mindenkit érdeklő közéleti kérdésekben.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség minden magyar újságíró nevében utasítja vissza azt a stílust, amit Magyar Péter megengedett magának, amikor kollégáikat „aljas, mocskos senkiknek” és „hazaárulóknak” nevezte.

„Mi, újságírók, természetesen nem vonjuk ki magunkat semmilyen kritika alól, de ragaszkodunk a méltóságunkhoz és a munkavégzésünk biztonságához” – írták. Nyomatékosan kérték a Tisza Pártot, hogy ismerjék el ezt a jogos igényt, amit most az egész szakma nevében megszólalva tártak eléjük.

Egyben kérték a rendőrséget, hogy a jövőben tegyen meg mindent a saját eszközeivel a Tisza Párt rendezvényein megjelenő valamennyi újságíró, fotós, operatőr személyes biztonsága érdekében – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)