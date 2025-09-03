Változékony idő vár ránk napsütéssel és futó záporokkal

Kép forrása: met.hu

Eső, záporeső, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel az északkeleti, keleti országrészben fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.

Kép forrása: met.hu