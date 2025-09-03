Változékony idő vár ránk napsütéssel és futó záporokkal

Kép forrása: met.hu
Eső, záporeső, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel az északkeleti, keleti országrészben fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.
Kép forrása: met.hu
Általában kiderül az ég, de elsősorban a keleti országrész fölé változó vastagságú felhők sodródhatnak. Néhol párásság, foltokban köd előfordulhat. A záporok, zivatarok lecsengenek, hajnalban azonban dél felől újabb csapadékgócok érkezhetnek. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.
A minimum 11 és 19 fok között alakul.
Kép forrása: met.hu
Kiemelt kép: MTI/Mónus Márton