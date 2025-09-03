Műsorújság
Változékony idő vár ránk napsütéssel és futó záporokkal

Szerző: hirado.hu
2025.09.03. 06:41

| Szerző: hirado.hu
Fokozatosan szakadozik, gomolyosodik az összefüggő felhőzet, és a gomoly- illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Eső, záporeső, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel az északkeleti, keleti országrészben fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.

Kép forrása: met.hu
Általában kiderül az ég, de elsősorban a keleti országrész fölé változó vastagságú felhők sodródhatnak. Néhol párásság, foltokban köd előfordulhat. A záporok, zivatarok lecsengenek, hajnalban azonban dél felől újabb csapadékgócok érkezhetnek. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.

A minimum 11 és 19 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Mónus Márton

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

