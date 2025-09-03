Tíz évvel a „wir schaffen das” után jó befektetésnek nevezte a határvédelmi költségek növelését a német belügyminiszter

Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerdán jó befektetésnek nevezte és védelmébe vette, hogy a német kormány megnövelte az országnak a határvédelemre szánt kiadásait.

A határellenőrzések fokozása „az egyik lényegi eleme a migrációs történések visszaesésének” – jelentette ki a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa a Sat.1 német kereskedelmi csatorna :newstime című műsorában nyilatkozva; az interjúból előzetesen tettek közzé részleteket. A német határokon 2024 szeptemberének közepe óta bevezetett határellenőrzések június végéig 80,5 millió euróba (csaknem 32 milliárd forint) kerültek a német kormány adatai szerint.

„Ez a 80 millió euró áll szemben a Németországnak milliárdos költségeket okozó menekültügyi kérelmek számának drámai csökkenésével”

– húzta alá Dobrindt.

Németország május 8-án, röviddel az új konzervatív vezetésű koalíciós kormány hatalomra kerülése után fokozta a határellenőrzéseket. A miniszter egyben elrendelte, hogy a határsértőket akkor is „fordítsák vissza”, ha menedékjogot kérnek. Dobrindt szerint a rendőrség ezen idő alatt mintegy 12 ezer határsértőt utasított vissza, köztük nagyjából 660-an olyan embert, aki menedékkérelmet akart benyújtani.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)