Századvég: Ezer forintos benzinárat okozna Magyar Péter energiaprogramja

A Tisza Párt beemelte programjába Brüsszel azon célkitűzését, amely az orosz energiahordozók beszerzésének tiltására irányul. Egy ilyen intézkedés súlyos gazdasági következményekkel járna: Magyarország kevesebb olajat tudna vásárolni, ami a Századvég számításai szerint a benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra emelné.

A közvéleményben már korábban felháborodást váltott ki a Tisza radikális adóemelési terveiről kiszivárgott belső dokumentum. A botrányt tovább erősítették azok a felvételek, amelyeken a párt alelnöke arról beszélt, hogy a kampányban tilos megszorításokról beszélni, mert „ha mindent elmondanánk, megbuknánk”, de győzelem esetén már „mindent lehet”. A Századvég elemzése szerint ez a fajta megtévesztő kommunikáció az energiapolitikában is tetten érhető.

Magyar Péter augusztus 20-án ismertetett programja részeként csatlakozna Brüsszel Ukrajna-politikájának egyik kulcseleméhez, és leállítaná Magyarország orosz energiabeszerzéseit.

Bár a politikus nagyobb függetlenséget és kedvezőbb beszerzési feltételeket ígér, valójában az intézkedés komoly ellátásbiztonsági kockázatokat és drasztikus áremelkedést idézne elő.

A kutatóintézet korábbi elemzése kimutatta: az orosz gáz kiesése három és félszeresére növelné a magyar háztartások rezsiszámláit, ami évente több mint félmillió forint többletkiadást jelentene egy átlagos családnak. Az orosz olajimport leállítása pedig szintén súlyos problémákat okozna.

Ellátási problémák és rekordmagas üzemanyagárak

Magyarország földrajzi és történelmi okok miatt olajimportra szorul, amelyet jelenleg két fő útvonalon biztosít: az Ukrajnán keresztül futó Barátság kőolajvezeték, valamint a Horvátországból érkező Adria vezeték révén. A magyar és szlovák piac olajellátásának több mint kétharmadát jelenleg a Barátság vezetéken keresztül érkező orosz nyersolaj adja. Amennyiben ez kiesne, a térség két súlyos kihívással szembesülne.

Az első problémát a szükséges mennyiség biztosítása jelentené.

Magyarország és Szlovákia 2024-ben összesen 12,45 millió tonna olajat importált, miközben az Adria vezeték maximális kapacitása mindössze 11,8 millió tonna.

Ez tehát szűk keresztmetszetet jelentene a régió üzemanyag-ellátásában.

A második gond a finomítók működésével függ össze. A pozsonyi és a százhalombattai üzemek a fix arányban kevert orosz és nyugati olaj feldolgozására vannak optimalizálva. Az orosz nyersolaj kiesése felborítaná ezeket az arányokat, ami rontaná a finomítók hatékonyságát, és tovább csökkentené a Magyarországon és Szlovákiában előállítható üzemanyag mennyiségét.

2024-ben a két finomító 3,15 millió tonna benzint és 6,7 millió tonna gázolajat gyártott, de a kínálat visszaesése miatt ezek a mennyiségek csökkennének, miközben a kereslet nem változna. Ez rövid távon üzemanyaghiányt, középtávon pedig jelentős áremelkedést okozna.

A 2024-es hazai átlagárak és az Európai Központi Bank árrugalmassági vizsgálatai alapján a piaci egyensúly sokkal magasabb árszinten állna be:

a benzin literenkénti ára 1026 forintra, a gázolajé pedig 1051 forintra nőne.

Magyar Péter programja tehát nem csupán az adóemelésekkel és a rezsiköltségek növekedésével terhelné meg a lakosságot, hanem az üzemanyagárak drágulásán keresztül is súlyosan rontaná a családok megélhetését. Az üzemanyagárak emelkedése ráadásul a szállítási költségekben is megjelenne, ami átterjedne a gazdaság egészére, és általános inflációs nyomást generálna – összegezte a Századvég.

Kiemelt kép forrása: Magyar Nemzet/Hatlaczki Balázs