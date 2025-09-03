Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Tisza Párt adóemelési terveivel eljött az igazság pillanata

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra a kérdésre, hogy mit gondol a Tisza Párt adótervéről, azt mondta: „reped a máz a Tisza-blöffön”.
„Hiába üzenget a Ruszin nevű emberük folyamatosan a hadseregnek, hetet-havat ígérgetve, a valóság most jött elő”
– fogalmazott.
A miniszter kiemelte: „a Tisza, ha hatalomra kerülne, adót fog emelni. És, ha adót fog emelni a Tisza, az pénzt venne el a magyar katonáktól, az állomány minden csoportjától, a legénységtől, az altisztektől és a főtisztektől egyaránt” – tette hozzá.
A Tisza lebukott! Át akarták verni az embereket, a katonákat is.
A Tisza-adó minden dolgozó embert, és a katonákat is…
Közzétette: Szalay-Bobrovniczky Kristóf – 2025. szeptember 2., kedd
Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott:
„itt jött el az igazság pillanata, bemondták, hogy mire készülnek. Hiába titkolóznak, hiába hazudoznak reggel, este meg éjjel, a legjobb baloldali hagyományokat folytatva”.
Szerintük egy nyert választás után mindent lehet, de mi nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt tönkretegye a katonákat és a családjaikat – jelentette ki a honvédelmi miniszter.
Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)