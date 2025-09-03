Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Tisza Párt adóemelési terveivel eljött az igazság pillanata

A Tisza Párt hatalomra kerülése esetén adót emelne és ezzel pénzt venne el a katonáktól, de nem fogjuk hagyni, hogy tönkretegyék a katonákat és a családjaikat – jelentette ki a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra a kérdésre, hogy mit gondol a Tisza Párt adótervéről, azt mondta: „reped a máz a Tisza-blöffön”.

„Hiába üzenget a Ruszin nevű emberük folyamatosan a hadseregnek, hetet-havat ígérgetve, a valóság most jött elő”

– fogalmazott.

A miniszter kiemelte: „a Tisza, ha hatalomra kerülne, adót fog emelni. És, ha adót fog emelni a Tisza, az pénzt venne el a magyar katonáktól, az állomány minden csoportjától, a legénységtől, az altisztektől és a főtisztektől egyaránt” – tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott:

„itt jött el az igazság pillanata, bemondták, hogy mire készülnek. Hiába titkolóznak, hiába hazudoznak reggel, este meg éjjel, a legjobb baloldali hagyományokat folytatva”.

Szerintük egy nyert választás után mindent lehet, de mi nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt tönkretegye a katonákat és a családjaikat – jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)