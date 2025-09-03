Provokáció és balhé, csak ez maradt nekik – írta Orbán Viktor Magyar Péter kötcsei rendezvényéről

Az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van. Lelkük rajta. Mi maradunk a béke pártján! – így reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett napi bejegyzésében arra, hogy a polgári piknikkel egy időben Magyar Péterék is Kötcsére szerveznek rendezvényt.

„A Tisza haditerve összeomlott. Nem mondani semmit a választásokig, eltitkolni a valódi terveiket, és tagadni, hogy Brüsszel megbízását teljesítik” – mutatott rá a Tisza taktikájára a kormányfő, aki leszögezte, hogy a politikában nem lehet hónapokig sumákolni és kamuzni, mert előbb-utóbb valaki elszólja magát.

„Hiába kenuzik, quadozik, repül negyven napja a kiskakas, a gazdátlanul maradt baromfiudvarban valamelyik ambiciózus alkakas elkukorékolja magát”

– részletezte Orbán Viktor utalva arra, hogy kiszivárogtak a Tisza Párt adóemelési tervei.

„Eltitkolni a rossz szándékot kell. Adóemelést, rezsicsökkentés megszüntetését, 13. havi nyugdíj elvételét. El kell titkolni, hogy engedelmeskedni akarnak a brüsszeli utasításoknak. Ha nem engedelmeskedsz, nem kapsz több pénzt, és kiadják a mentelmi jogodat. Aztán mehetsz a bíróság elé lopásért, bennfentes kereskedésért, és irány a dutyi. És oda nem süt be a nap” – tette hozzá Orbán Viktor.

„Itt az újabb nagy terv: leválni az orosz energiáról. Őrület. 3,5-szeres rezsiszámlák, ezerforintos benzin. Taps, vállveregetés és némi apró Brüsszelből” – írta Magyar Péterék terveiről a kormányfő.

„Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, de ők pont abba a faluba jönnek, ahol mi tartjuk a politikai évindítónkat évek óta, előre bejelentett időpontban.

Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják. Provokáció és balhé, csak ez maradt nekik”

– jegyezte meg Orbán Viktor annak kapcsán, hogy a polgári piknikkel egy időben Magyar Péterék is Kötcsére szerveznek rendezvényt.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy

az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van.

„Lelkük rajta. Mi maradunk a béke pártján!” – tette hozzá Orbán Viktor.

A kormányfő reagált Azahriah minapi megszólalására is, melyben az énekes egyértelművé tette, hogy nincs helye „a mocskos Fidesz” rigmusnak a fesztiválokon.

„Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország”

– jegyezte meg a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó forrása: Facebook)