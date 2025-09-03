Oroszlány polgármesterét hecceli a balliberális média, amiért örül, hogy más országokkal ellentétben Magyarországon nem bevándorló diákok tanulnak

Hecckampány – ezt mondta az M1-nek Oroszlány polgármestere arról, hogy a balliberális média elítélően számolt be a helyi általános iskolában elmondott tanévnyitó beszédéről. Takács Károly arról beszélt: jó, hogy a gyerekek között nincs Mohamed. Később Menczer Tamás is védelmébe vette a városvezetőt, aki szerint nem a polgármester szavai veszélyesek a gyerekekre, hanem a bevándorlás.

Oroszlány polgármestere szerint hecckampányt indítottak ellene

A 24.hu megkereste Takács Károlyt, aki elismerte: valóban ezt mondta, majd arra utalt, hogy a balliberális média az Oroszlányban elvégzett munkáról és a település sikereiről is beszámolhatna.

Takács Károly később az M1-nek nyilatkozva hecckampánynak nevezte az ellene felhozott vádakat, majd hangsúlyozta: nem kampánybeszédet mondott, hanem az iskola sikereire hívta fel a figyelmet, a balliberális média által felkapott szavaival pedig a nyugat-európai migrációra reagált.

„Hallottam a németországi statisztikákat, amiben akár ausztriait is mondhatnánk, amiben a migráció miatt ugye jelentős számú migránshátterű gyermek kezdi az életét, és ennek kapcsán jegyeztem meg azt, hogy én örülök annak, hogy nem hallottam Mohamed nevet az indulók között, azért, és ezt megindokoltam, mert örvendetes, hogy más országokkal ellentétben itt magyar emberek, talán azt nem is mondtam, de nem migránshátterű gyermekek tanulnak”

– fogalmazott a polgármester, aki közösségi oldalán azt írta: beszédének fő üzenete az volt, hogy fontos a tudás megszerzése, önálló motivációval, kényszer nélkül.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiállt Takács Károly mellett. Közösségi oldalán azt írta, igazat mondott az oroszlányi polgármester, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim. Hozzátette:

a balliberális felháborodás hazug és álságos, mert nem az oroszlányi polgármester szavai veszélyesek a gyerekekre, hanem a bevándorlás.

Néhány hete a BBC írt arról, hogy zsinórban másodjára a Mohamed lett a legnépszerűbb fiúnév Angliában. Tavaly csaknem 6000 újszülöttet neveztek el így, emellett pedig a név különböző írásmódjai is előkelő helyeken szerepelnek a listán: a Mohammed a 21. lett 1760 névadással, míg a Mohammad az 53. helyre került 986 esettel.

Kapcsolódó tartalom Zsinórban másodjára is a Mohamed lett a legnépszerűbb fiúnév Angliában A lányoknál továbbra is az Olivia vezeti a listát.

A német munkaügyi minisztérium legfrissebb adatai pedig azt mutatják, hogy a Mohamed lett a leggyakoribb keresztnév Németországban azok között, akik szociális segélyben részesülnek.

Kapcsolódó tartalom Már a Mohamed a leggyakoribb keresztnév a német szociális segélyek listáján A statisztikát az ellenzéki AfD frakciójának ismételt megkeresése nyomán tették közzé.

Kiemelt kép: Takács Károly, Oroszlány polgármestere (Forrás: Facebook/Takács Zoltán)