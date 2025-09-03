Orbán Balázs szerint a magyar alkotmány fölé helyezné az uniós jogot a Tisza Párt

A Tisza a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Orbán Balázs Magyar Bálint volt SZDSZ-es oktatási miniszter előadásából tett közzé részletet. Magyar Bálint arról beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén: a probléma a jogállam helyreállításánál alapvetően az, hogy mi van, ha nem szerez kétharmados többséget az újonnan létrejövő kormányzat.

A volt szabad demokrata politikus előadásában arról is értekezett, hogy a kétharmados többséget igénylő törvények mely részeit és milyen feltételekkel lehet feles többséggel megváltoztatni.

Ugyanígy egy másik része ennek Kim Lane Scheppele egyik tanulmánya arról, hogy az EU-s normáknak és vállalt kötelezettségeknek – mint egy magasabb rendű jogszabálynak – hogyan mondanak ellent bizonyos rendelkezések, és azokon hogyan lehet változtatni – fogalmazott Magyar Bálint az Orbán Balázs által közzétett videóban.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: M1)