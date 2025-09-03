Műsorújság
Öngyilkosságot kísérelt meg, most kómában van egy fiatal magyar színésznő

Szerző: hirado.hu
2025.09.03. 20:38

Súlyos tragédia történt: a Budaörsi Latinovits Színház egyik fiatal színésznője, Koós Boglárka öngyilkosságot kísérelt meg kedden – írja az Origo.

A portál értesülései szerint

Koós Boglárka felakasztotta magát az albérletében, jelenleg kómában van,

állapota életveszélyes. Gépek tartják életben az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben.

Koós Boglárka Fotó: Budaörsi Latinovits Színház

A Budaörsi Latinovits Színház oldalán ez áll: 2018-ban nyert felvételt a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, és

jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban. 2024-ben szerződött a Budaörsi Latinovits Színház társulatához.

Ezen kívül szerepelt a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is.

 

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

