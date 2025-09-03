Öngyilkosságot kísérelt meg, most kómában van egy fiatal magyar színésznő

A portál értesülései szerint
Koós Boglárka felakasztotta magát az albérletében, jelenleg kómában van,
állapota életveszélyes. Gépek tartják életben az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben.
Koós Boglárka Fotó: Budaörsi Latinovits Színház
A Budaörsi Latinovits Színház oldalán ez áll: 2018-ban nyert felvételt a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, és
jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban. 2024-ben szerződött a Budaörsi Latinovits Színház társulatához.
Ezen kívül szerepelt a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!