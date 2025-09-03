Menczer Tamás reméli, él még az újabb elhurcolt kárpátaljai magyar

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében fejezte ki azzal kapcsolatos reményét, hogy a kényszersorozással elhurcolt újabb kárpátaljai magyar ember életben van. Menczer Tamás ismét megerősítette: Ukrajna nem lehet az EU tagja.

Menczer Tamás posztjában emlékeztetett: szerdai sajtóhírek szerint újabb magyart hurcoltak el kényszersorozással Kárpátalján.

Reméljük, él még… Ukrajna nem lehet az EU tagja!

– hangsúlyozta a bejegyzésben a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Ahogyan arról a BorsOnline tudósítására hivatkozva a hirado.hu is beszámolt, egy kárpátaljai magyar férfi a közösségi médiában kért segítséget, miután rokonát az utcán ukrán kényszersorozók hurcolták el a Beregszászhoz közeli Makkosjánosiban. A helyiek közül senki nem mert névvel nyilatkozni, mert attól tartanak, hogy ezzel még nagyobb veszélybe sodornák az elvitt férfit, aki elhurcolása után egy hívásban többször is azt ismételte: ne próbálják meg kiszabadítani, mert ezzel 10 év börtönt kockáztatnak.

A Borsonline arról is tájékoztatott, hogy a férfit annak ellenére hurcolták el, hogy hivatalos felmentése is volt: beteg, ágyhoz kötött édesanyját ápolta, akinek ő a gyámja.

Mint ismert, ez már nem az első eset, hogy egy magyar ember áldozatául esik a brutális ukrán kényszersorozásoknak. Még júliusban a beregszászi Sebestyén Józsefet vasdorongokkal annyira megvertek, hogy a sérüléseibe három héttel később belehalt.

A kétgyermekes családapa halálának ügyében Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el, miután az ukrán Állami Nyomozó Iroda nem indított nyomozást a 45 éves férfi esete kapcsán.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu)