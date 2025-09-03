Megújul a XVI. kerület városközpontja az Egészséges utcák programban

Az Egészséges utcák programnak köszönhetően megújul a XVI. kerület városközpontja, 1,88 milliárd forintból fejlesztik a gyalogos- és kerékpáros közlekedést, csillapítják a gépjárműforgalmat és akadálymentesítik a közterületeket – jelentették be szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról beszélt, hogy az európai uniós források rendkívül fontosak a területi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében, de a már fejlett régiók, így Budapest sem marad ki a támogatásokból, a kormány és az Európai Bizottság megállapodása értelmében ugyanis 83 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik ebben a pénzügyi időszakban a fővárosba, ebből 25 milliárd forintot humánfejlesztésre fordítanak, amelynek része az Egészéges utcák program is.

Budapest az egyik nagy nyertese az európai uniós csatlakozásnak: habár a főváros már 2004-ben is az uniós fejlettségi átlag felett volt 29 százalékkal, 2022-re 56 százalékra emelkedett ez a szám – emelte ki a miniszter.

Navracsics Tibor kitért arra is, hogy Magyarország elég jól teljesít az európai uniós források lehívásában, az előző pénzügyi kerettervek időszakában rendre az első helyen végzett a források lehívásában és hasznosításában, és „a mostani, meglehetősen nehéz körülmények között is” ott van a legjobban teljesítő tagállamok között.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője elmondta, a program célja, hogy a fővárosi közterületeket úgy alakítsák át, hogy azok valóban az embereket szolgálják, minél zöldebbek és egészségesebbek legyenek, mert Budapest akkor tud igazán élhető lenni, ha az utcák is a közösségi élet, a mozgás és a természet közelségének a részei lehetnek. Zöldebb, árnyasabb és klímabarátabb közterületek létrehozására Csepel 2,5 milliárd forintot kap, majdnem 2 milliárd forintból újul meg a Budafoki út egy szakasza, szintén 2 milliárd forintból a zöldfolyosó Budafokon, 1,8 milliárd forintból a kispesti Katica utca – sorolta a fejlesztéseket a politikus. Szentkirályi Alexandra közölte azt is, hogy a következő tíz évben 3288 milliárd forintnyi fejlesztés vár a fővárosra.

Kovács Péter (Fidesz-KDNP-Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja),

a kerület polgármestere elmondta, egyik választási ígéretük valósul meg a városközpont fejlesztésével,

amelynek köszönhetően a parkolók, az autóbusz- és az autóközlekedés megtartása mellett kerékpárutat is kiépítenek, és még több zöldfelületet hoznak létre 1,88 milliárd forintból.

Kiemelt kép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (j), Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fõvárosi frakcióvezetõje (k) és Kovács Péter (Fidesz-KDNP-Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja) polgármester az Egészséges utcák programról tartott sajtótájékoztatón a XVI. kerület Jókai Mór utcai kertvárosi szakrendelõjénél 2025. szeptember 3-án. A programnak köszönhetõen 1,88 milliárd forintból fejlesztik a kerület gyalogos- és kerékpáros közlekedését, csillapítják a gépjármûforgalmat és akadálymentesítik a közterületeket.

MTI/Purger Tamás