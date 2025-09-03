Megrázó: autójához kötötte, majd nagy sebességgel az aszfalton húzta kutyáját egy férfi

A rendőrség elfogta azt az embert, aki egy autó után kötötte kutyáját, majd 95 kilométer per órás sebességgel húzta az aszfalton.

A jelenlegi információk szerint az eset 2025. szeptember 1-jén a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton történt. Az esetet észlelő egyik sofőr megpróbálta megállítani a jármű vezetőjét, ezért rádudált. Az autót irányító, egyelőre ismeretlen férfi ezt követően a kutyát a csomagtartóba tette, majd továbbhajtott – írja a Police.hu.

A történteket azonnal jelezték a rendőrségnek, és a hatóság rendelkezésére bocsátották a helyszínen készült videófelvételt is. A nyomozók rövid időn belül ellenőrizték a környéket, ahol olyan járművet találtak, amely megegyezett a felvételeken látható autóval. Hamar kiderült, hogy valóban a keresett kocsiról és sofőrről van szó.

A férfi otthonában tartott házkutatás során előkerült a rendkívül rossz állapotban lévő kutya. Az állat számára azonnal állatorvosi segítséget kértek, majd egy menhelyre szállították.

A férfit a rendőrök állatkínzás gyanúja miatt elfogták, kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)