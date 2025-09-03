Megemelték a Flórián téri felüljárót – közölte a BKK

A tájékoztatás szerint a munkálatok várhatóan egy hétig tartanak. A hat hidraulikus emelővel egyenként mintegy 40-50 tonnás terhet mozgattak meg, összesen körülbelül két centiméteres függőleges elmozdítással – írták.
A BKK jelezte: a Flórián térnél a híd- és támfal meglévő szegélyeinek bontása már tavasszal megtörtént, elkészültek az új szegélyek, továbbá a pályalemez konzolos részének javítása is teljes hosszban elkészült. Az alépítmények javítása ütemezetten halad, a végéhez közeledik az acél hídtartozékok telepítése a falszerkezetre, valamint a vasbeton felületek só- és korrózióvédelmi bevonatainak felhordása is tervezetten halad – tették hozzá.
A déli hidat márciusban zárták le, a munkák előreláthatóan novemberre fejeződnek be, ezután itt megindulhat a forgalom a Szentendrei úton Pest irányába.
Az északi híd felújítása és autós forgalom előli lezárása majd ezt követően indul – áll a közleményben.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. A Flórián téri felüljárók felújítás miatt lezárt déli hídja (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)