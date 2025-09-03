Magyarország elutasítja a ráerőltetett népvándorlást – jelentette ki Panyi Miklós

Ha valamikor, akkor most és a következő évtizedekben van igazán szükség a Ludovikára és a ludovikásokra, mert a Ludovika szellemisége különös érték, egyszerre biztosít hagyományt és innovációt – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) központi tanévnyitóján, szerdán Budapesten.

Panyi Miklós a kormány és a Miniszterelnökség nevében köszöntötte az elsőéves hallgatókat és felidézte: alapítása után a Ludovika akadémia a nemzeti önállóság szimbólumává, a nemzet szuverenitásvédelmének egyik szilárd tartóoszlopává vált, és ugyan háborúk és politikai fordulatok „olykor elnémították” a Ludovikát, szelleme soha nem hunyt ki és a magyar állam erejét és folytonosságát jelentette.

Annak a hitnek és célnak a megtestesülését, hogy a nemzet jövője a közösség iránt elkötelezett fiatalok kezében van

– fogalmazott.

Kiemelte, hogy a közszolgálat hivatás, amelyben a szolgálatot minden más elé helyezik, a döntésekben és cselekedetekben mindig a közösség, a közjó, a haza érdeke az első.

A mostani korszak olyan új típusú kihívást, fenyegetést hordoz, amivel az elmúlt ezer évben ilyen formában nem találkoztunk. Európa minden korábbinál gyorsabb demográfiai, társadalmi, kulturális, politikai átalakuláson megy keresztül, ez pedig annak a világnak az alapjait rengeti meg, amelynek ezer éve szerves részei vagyunk – fejtette ki.

Mint mondta, Nyugat-Európa tíz éve azt a döntést hozta, hogy a demográfiai válság és munkaerőhiány miatt megnyitja határait „idegenek milliói előtt”, ezzel pedig lemondanak ezeréves keresztény örökségükről és a társadalmat vegyessé alakítják.

Az államtitkár szerint az átalakulás alatt álló államokban jelentősen gyengült a közbiztonság, romlott az oktatás színvonala és a társadalmi kohézió, meggyengült az állam működése, csökkentek az állami bevételek, a politikai elit gyenge és sorozatosan rossz döntéseket hoz, romlik a versenyképesség, a nemzetközi diplomáciában pedig Európa pozíciót veszít.

Európa nem erősebb lett, hanem gyengébb

– figyelmeztetett.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) központi tanévnyitó ünnepsége (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Hozzátette: Magyarország azonban más utat választott, elutasítja a rá erőltetett népvándorlást, az ország társadalmának átalakítására tett kísérleteket, nem mond le szuverenitásáról, biztonságáról, keresztény kultúrájáról, nemzeti identitásáról, és arról, hogy a nemzeti intézményeket nemzeti alapokon működtesse. Mi a családok és fiatalok megerősítésében hiszünk, ezért dolgozunk – fogalmazott, rámutatva:

ezért alakították ki Európa legszélesebb családtámogatási rendszerét és indították Európa legerősebb elsőlakás-vásárlási programját.

Az államtitkár hangsúlyozta: a nyugat-európai ajánlat, a globális nyílt társadalom helyett a szuverenitás és az erős Magyarország programját képviselik, mert a tények igazolják döntéseik helyességét.

Ha valamikor, akkor most és a következő évtizedekben van igazán szükség a Ludovikára és a ludovikásokra, mert a Ludovika szellemisége különös érték, egyszerre biztosít hagyományt és innovációt; hagyományt, mert a haza és a nemzet szolgálata ezeréves zsinórmérték, és innovációt, mert minden nemzedéknek új válaszokat, új stratégiákat kell adniuk a kihívásokra – hangoztatta Panyi Miklós.

Akik most kezdik a tanulmányaikat, egy olyan, a nemzeti identitás felbomlasztását zászlajára tűző korszakban választanak hivatást, amikor a hagyományok tisztelete, a hűség talán minden korábbi korszaknál fontosabb érték – fogalmazott, hozzátéve, az innovációs képesség pedig a nemzetépítés, a siker, a megmaradás záloga.

Az államtitkár felhívta a hallgatók figyelmét: a közösséget nem egyedül, hanem egymást segítve, együttműködve lehet jól szolgálni, a Ludovika pedig mindig közösséget épített, az új hallgatók pedig ennek a különleges közösségnek lesznek a részesei.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) központi tanévnyitó ünnepsége (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A hallgatókhoz szólva azt mondta: ők a következő évtizedek Magyarországának irányítói, működtetői, formálói lesznek, kezükben lesz a közigazgatás működtetése, a rend biztosítása, az ország védelme, az ország diplomáciai képviselete ebben a nagy átalakulásokat hozó korszakban. Hozzátette: a haza szolgálata önmagában különös felelősség, nehéz időkben pedig még nagyobb, sok munkát, szorgalmat, állhatatosságot, szilárd jellemet, erős hitet és áldozatot kíván, ugyanakkor a haza szolgálata tartást, életcélt, különleges életminőséget is jelent.

Deli Gergely, az NKE rektora köszöntőjében arra emlékeztetett, a jövőt nem lehet elválasztani a jelentől, az nem egy távoli állapot, hanem a jelenben kezdődik, azzal, amit ma teszünk.

A rektor köszöntötte az új tanárszak hallgatóit és oktatóit, és úgy fogalmazott, a tanulás lehetősége önmagában nem elég, kellenek azok, akik irányt mutatnak, felelőséget vállalnak a következő nemzedék szellemi fejlődéséért, és akik a tanári pályát választják, ezt a felelősséget veszik a vállukra.

Hozzátette: minden közszolgálatban dolgozó feladata közös alapra, a közjó szolgálatára épül. Közszolgálatban dolgozni azt jelenti, hozzájárulni ahhoz, hogy az állampolgárok biztonságban, méltósággal, és reménnyel élhessenek – fogalmazott. Kiemelte:

a közszolgálatban dolgozók azzal a céllal végzik munkájukat, hogy a jelen és a jövő jobb legyen, és nemcsak nagyívű tervekkel, hanem mindennapi tetteikkel.

Megjegyezte: a hallgatók az egyetemen megszerzett tudásukat a közösség szolgálatába fogják állítani, és a mindennapokban bizonyítják, hogy az állam az emberekért van.

Kovács László vezérőrnagy, az NKE tudományos rektorhelyettese a doktori képzésüket megkezdő doktorandusz hallgatókhoz szólva emlékeztetett: számos olyan probléma van, amit csak kutatással lehet megoldani, a doktori képzésben résztvevők pedig ehhez járulnak hozzá. Mint mondta, a képzés során tapasztalt hullámvölgyek végül tudományos eredménnyé fognak válni, amely által jobbá, nagyobbá tehetik Magyarországot.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)