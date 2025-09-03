Magyar Péter Kötcsére tervezett provokációjának célja csak a balhé és a figyelemelterelés a Tisza-adóról, értékelt az elemző

Egyértelmű, hogy a balhé most a cél, hogy ezzel foglalkozzon a sajtó. Ennek az oka is megvan: a tiszás adóemelés terve kiszivárgott, ahogy Tarr Zoltán elhíresült mondata is arról, hogy „most nem nyilatkozom, de ha megnyertük a választást, bármit lehet”.
Nyilván ha adócsökkentésre készülnének, azt nem kellene eltitkolni,
jelentette ki az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Tehát erről akarja most elterelni a figyelmet Magyar Péter az egész kötcsei eseménysorral – értékelt Dornfeld László.
Orbán Viktor Magyar Péterék programjáról: Itt az újabb nagy terv: leválni az orosz energiáról. Őrület. 3,5-szeres rezsiszámlák, ezerforintos benzin. Taps, vállveregetés és némi apró Brüsszelből
Hiába kenuzik, quadozik, repül negyven napja a kiskakas, a gazdátlanul maradt baromfiudvarban valamelyik ambiciózus alkakas elkukorékolja magát – írta Orbán Viktor annak kapcsán, hogy kiszivárgott, milyen brutális adóemeléseket tervez a Tisza Párt.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)