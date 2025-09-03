Magyar Péter Kötcsére tervezett provokációjának célja csak a balhé és a figyelemelterelés a Tisza-adóról, értékelt az elemző

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a jobboldalnak fel kell készülnie arra, hogy hazánkban is megtörténhet az, ami Csehországban Andrej Babis ellen. Magyar Péter Kötcsére tervezett provokációjának célja csak a balhé és a figyelemelterelés a Tisza-adóról. Erről Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője beszélt szerdán a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

Egyértelmű, hogy a balhé most a cél, hogy ezzel foglalkozzon a sajtó. Ennek az oka is megvan: a tiszás adóemelés terve kiszivárgott, ahogy Tarr Zoltán elhíresült mondata is arról, hogy „most nem nyilatkozom, de ha megnyertük a választást, bármit lehet”.

Nyilván ha adócsökkentésre készülnének, azt nem kellene eltitkolni,

jelentette ki az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Tehát erről akarja most elterelni a figyelmet Magyar Péter az egész kötcsei eseménysorral – értékelt Dornfeld László.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)