Kocsis Máté: Szándékosan sumákol a Tisza nevű „lufipárt”

Szándékosan sumákol és titkolózik a Tisza nevű „lufipárt” az emberek számára fontos kérdésekben, amely adóemelési tervei miatt is lejtmenetben van és balhékra készül – mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerdán a Harcosok órája című online műsorban, amelyben Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét is kérdezték.

Kocsis Máté Tarr Zoltán szavaira emlékeztetett, aki azt mondta, „a választások után mindent lehet”.

A Tisza nevű „lufipárt” minden fontos kérdésben sumákol.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter fél.

Mráz Ágoston Sámuel elmondta: megállt a Tisza Párt erősödése.

Mi várható vasárnap Kötcsén?

Kocsis Máté emlékeztetett:

a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán nyíltan beszélt egy fórumon arról, hogy a tiszások nagyon sok dologról nem beszélhetnek a választásokig, utána viszont „mindent lehet”. A választók életét viszont az eltitkolt ügyek minden bizonnyal jelentősen befolyásolnák – mutatott rá a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője, kiemelve, hogy legalább néhány dolgot mondhatna az ellenzéki párt arról, mégis a számtalan ügy közül melyik az, amelyikről most nem lehet beszélni.

A rezsicsökkentés, Ukrajna ügye, a migráció, az LMBTQ propaganda? – sorolta.

Minden fontos kérdésben sumákolnak

Leszögezte: a „lufipárt” minden olyan fontos kérdésben sumákol, amelyekben pedig meg kellene nyilvánulni, ezzel pedig a párt saját támogatóit sem tiszteli, sőt, a balliberális sajtó is asszisztál ehhez, mert „az a parancs nekik hogy végig kell vinni Magyar Péterrel ezt a kampányt” – hívta fel a figyelmet.

Kocsis Máté szerint olyan lenne a Tisza gazdaságpolitikája, amilyet a „levitézlett” baloldali, liberális gazdasági háttéremberek, „megmondóemberek ”írnak a pártnak.

Példaként felhozta Petschnig Mária Zita szavait, aki elismerte, hogy például adóemeléssel lehetne csak teljesíteni Magyar Péter egyik-másik ígéretét.

A műsorban idézték Tölgyessy Péter korábbi SZDSZ-es parlamenti képviselő kijelentését, amely szerint

még soha nem volt annyira „felkészületlen és alakulatlan párt” Magyarország újkori történelmében, mint a Tisza, és ennek ugyan még nincs jelentősége a választásokig, de utána „borzalmasan nagy baj” származhat ebből.

Kocsis Máté szerint a másik oldalon mindent a győzelemnek rendelnek alá, a választók egyszerűen nem tudhatják, hogyan kormányozna, milyen intézkedéseket vezetne be a Tisza, holott, vélekedése szerint a világpolitika mai állapota egyáltalán nem alkalmas a kísérletezgetésekre. A frakcióvezető szerint azok után, hogy a nyáron lejtmenetbe került a Tisza, nyilvánosságra kerültek a párt adóemelési tervei, a párt arcai sorra buknak el, Magyar Péter minden alkalmat megragad, hogy magára irányítsa a figyelmet.

Magyar Péter fél, látszik a mondataiból, a remegéséből

Ha kell a miniszterelnök nyaralásáról hazudik, vagy arról, hogy a róla szóló könyv mögött állami pénzek vannak, most hétvégén pedig a polgári találkozó színhelyére, Kötcsére hívja szimpatizánsait, ami egy egyszerű provokáció – fejtette ki. Magyar Péter „fél, látszik a mondataiból, a remegéséből” – vélekedett Kocsi Máté, hozzáfűzve, hogy attól retteg, mi derül még ki róla éppen most, hogy „már a baloldali közvélemény-kutatók sem erőltetik a nagy Tisza előnyt”.

Magyar Péternek most az az érdeke, hogy letagadja, elhazudja az adóemelést és egy másik balhéval elfedje azt

– mutatott rá.

Kitért arra, hogy éppen az ilyen balhék, hazugságok miatt van szükség a Digitális Polgári Körökre, amelynek tagjai az interneten a baloldali hangzavar közepette a józanságot, az igazságot képviselik és visszaszorítják az túlsúlyban lévő ellenzéki hangokat, visszaadják a jobboldali gondolkodásúak biztonságát.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza áfacsökkentési terve, csak szja-emeléssel valósítható meg

A műsor másik vendége, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője arról beszélt, hogy a Tisza Párt által ígért áfacsökkentés csak úgy valósítható meg, ha jelentősen megemelik a jövedelemadót, a többkulcsos adó bevezetésével megadóztatják a középosztályt. Ha 1 százalékkal csökkentenék az áfát, akkor nagyjából 300 milliárd forintot kellene a jövedelemadóból beletenni a költségvetésbe – mutatott rá.

A választások esetleges elhalasztásáról szóló hírekre reagálva emlékeztetett arra: Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy idén áprilisban előrehozott választások lesznek, majd később ezt októberre módosította, „most pedig az az új lemez, hogy nem lesznek választások” – tette hozzá.

A műsorban Fodor Gábor, volt SZDSZ elnök szavait idézték, aki szerint

„az nem megy, hogy leváltjuk Orbán Viktort és a Fideszt, aztán majd utána eldöntjük, hogy merre megyünk tovább”. A politikus szerint „nincs olyan, hogy ennél csak jobb lehet. Hányszor láttuk már, hogy az emberek reménykedtek, ennél csak jobb lehet, és rosszabb lett”.

A Nézőpont Intézet vezetője elmondta: a Fidesz és a Tisza Párt közötti szavazói népszerűség méréseik szerint 44:39-ről 46:38-ra változott a Fidesz javára. Úgy vélte az Otthon Start programmal nagyon sok középen álló választópolgár úgy érezte, hogy érte tesz valamit a kormány és ez csökkenti a protest hangulatot, előnyösebb helyzetet teremt a mindenkori kormánypártnak.

Megállt a Tisza Párt erősödése

A műsorban felidézték a HVG beszámolóját, mely szerint is megállt Tisza Párt az erősödése, sőt inkább elindult lefelé. A kutató rámutatott; az ukrán EU csatlakozás, illetve a többkulcsos adó bevezetésének terve sok, a középosztályhoz tartozó Tisza-párti szavazót elidegenített. Mráz Ágoston Sámuel elmondta, Magyar Péter országjárása legfeljebb szinten tudta tartani a pártot, ugyanazokhoz az emberekhez beszélt és ugyanazt mondta egész nyáron.

Úgy vélte, az országjárás egy politikai termék a média számára, „az egész országjárás a képek miatt van, nem a helybeli emberek megszólításáról szól” – fogalmazott, hozzáfűzve, „az idő nem a Tiszának dolgozik, abból a szempontból sem, hogy nincsenek meg a jelöltjei”.

Mi várható Kötcsén?

A Nézőpont Intézet vezetője elmondta, a Fidesz Kötcsére tervezett összejövetelén várhatóan megkezdődik a párt választási kampánya, Orbán Viktor az őszi és tavaszi stratégiát fogja ismertetni, miközben Magyar Péter oda szervezett egy eseményt, ahol először a 106 jelölt bemutatásáról volt szó, majd már csak egy gazdaságpolitikai vitáról.

Az ellenzék vezére hergelni, provokálni próbálja majd az odaérkező vendégeket – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.

