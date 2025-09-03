Hárommillió forintos magyar kormányzati segítség az afganisztáni földrengés túlélőinek

Az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény szerint kedden erős utórengéseket tapasztaltak Kelet-Afganisztánban, amelyet a vasárnapi földrengés által érintett Kunar és Nangarhar tartományokban érezhették a legerősebben. Az Ökumenikus Segélyszervezet felmérése alapján az átmeneti szálláshelyeken túl krízisélelmiszerre és higiéniai termékekre van leginkább szükség. A segélyakció keretében több mint 600 földrengéskárosult részesül egy hónapra elegendő alapvető tartós élelmiszerben.

Az afgán katasztrófavédelmi szervekkel történt koordináció alapján az Ökumenikus Segélyszervezet kabuli irodájának munkatársai a kelet-afganisztáni Nangarhar tartomány Darai Nur körzetében segítik majd a bajbajutottakat – áll a közleményben.

Kiemelt kép: A kelet-afganisztáni Kunar tartományban augusztus 31-én éjszaka bekövetkezett, 6-os erősségű rengés halálos áldozatainak a száma 1400 fölé emelkedett (Fotó: MTI/EPA/Aimal Zahir)