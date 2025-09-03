Budapesten csak biztonságos busz közlekedhet, az utasok biztonsága nem lehet szerencse kérdése – szögezte le a kormányhivatal

Az augusztusi busztüzeket követő szúrópróbaszerű járműellenőrzés lesújtó eredménye után Budapest Főváros Kormányhivatala múlt héten átfogó műszaki vizsgálatot rendelt el minden fővárosban közlekedő BKV-buszra kiterjedően, mert az utasok biztonsága nem lehet szerencse kérdése – közölte a kormányhivatal szerdán az MTI-vel. A vizsgálat eredményes szerint a buszok 76 százalékánál találtak problémát, csupán 24 százalék bizonyult kifogástalan állapotúnak.

A közlemény szerint az azóta lefolytatott vizsgálatok súlyos hiányosságokat tártak fel. Azt írták, a buszok 76 százalékánál találtak problémát, csupán 24 százalék bizonyult kifogástalan állapotúnak. A buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség – ismertették.

A közlemény szerint az ellenőrzés folytatódik, a kormányhivatal az összes buszt átvizsgálja, amelynek célja, hogy Budapesten kizárólag a jogszabályokban előírtaknak megfelelő műszaki állapotú buszok közlekedjenek garantálva az utasok biztonságát.

A hibák kijavítása az üzemeltető kötelessége és a főváros felelőssége, amelyhez a szükséges időkeret rendelkezésre áll – írta a kormányhivatal.

Augusztusban egymás után kaptak lángra a BKV-buszok

A hirado.hu korábban megírta, hogy augusztus 19-én kedd reggel füstölni kezdett egy BKV-busz Budapesten, a XXII. kerületben. Az eset során az ajtók sem nyíltak ki, így az utasok mintegy tíz percig nem tudták elhagyni járművet. Az ezt megelőző szombaton a Thököly úton, a Reiner Frigyes parknál füstölt el a 7E jelzésű BKV-busz, augusztus 13-án a főváros V. kerületében égett ki egy busz, 14-én a budai Németvölgyi úton kapott lángra egy menetrend szerint közlekedő BKK-járat, míg ugyanaznap, szintén a XII. kerületben, az Alkotás utcában lévő buszmegállóban gyulladt ki egy pótlóbusz motortere.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)