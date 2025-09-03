Az Árpád hídi gázolást gyilkosságnak tekintem, nem tudom másként látni – erről posztolt Lázár János

Az Árpád hídi gázolásokról posztolt Facebook-oldalán Lázár János, építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető többek között azt írta, „aki a közutat versenyzésre használja (…), az a többi közlekedő életére tör”.

„Az ilyen ember kezében a jármű fegyver, ami emberi életek kioltására alkalmas” – írta, majd hozzátette:

„Ezért tekintem gyilkosságnak az Árpád hídi gázolást.”

Lázár János kifejtette, az elmúlt másfél évben páratlanul széles körű együttműködésben, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt készítették el az új KRESZ tervezetét. Elmondása szerint mintegy 70 szervezet és több mint 100 szakértő bevonásával, 6 munkacsoportban, 7 széles körű workshop és több száz szakértői egyeztetés keretében több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztak fel az új KRESZ tervezetének előkészítése során.

Emellett azt is írta, hogy „a KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgáljuk, így a jogosítványhoz jutás feltételeit is. Az orvosi, testi-szellemi alkalmasság, vagy az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatok hatékonyságát érintően a Semmelweis Egyetem szakértői támogatását kértük” – sorolta. Hozzátette, egy orvosszakmai munkacsoport felülvizsgálta a gépjárművezetők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának módszertani elemeit és fejlesztési javaslatokat dolgozott ki. „Abban tehát, hogy szükséges-e pszichológiai vizsgálat, szakértők véleményét kérjük ki.”

„A munka még zajlik, az én véleményem pedig ismert”

– fűzte hozzá. „Ahhoz azonban, hogy a magyar utakon végre elérjünk egy szemléletbeli rendszerváltást, első lépésként jó lenne belátni: a közlekedési szabályok átlépésével senki sem (csak) a saját életét veszélyezteti” – írta a bejegyzése végén Lázár János.

Kiemelt kép: Ütközésben összeroncsolódott személygépkocsik az Árpád hídon 2023. július 1-jén. Eddig tisztázatlan körülmények között egy személyautó elütött egy kerékpárost, majd összeütközött egy másik autóval. A balesetben többen megsérültek, egy férfi a kórházban meghalt (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)