Tüntetést tartanak Miskén kedd este a 22 hónapos kislány meggyilkolása miatt

Kedd este utcára vonulnak az emberek a Bács-Kiskun vármegyében található Miskén, amiatt a gyermekgyilkosság miatt, amelynek nemrég fogták el a gyanúsítottját.

Mint megírtuk, hétfőn eltűnt egy 22 hónapos kislány Miskén, akit később holtan találtak meg a rendőrök. A rendőrség hajtóvadászatot indított a feltételezett elkövető után – aki a gyermek édesanyjának a párja –, és kedd délelőtt közölték, hogy sikerült elfogni az illetőt.

A Blikk beszámolója szerint Miske teljes lakosságát megrázta a felfoghatatlan, brutális gyilkosság. Sőt, a lap úgy tudja, hogy még a meggyilkolt gyermek három és fél éves fiútestvére is láthatta a gyilkosságot, mivel állítólag a kisfiú már a keresés alatt azt mondta: „Dávid megütötte a kistestvéremet, és nem kelt fel többet.”

A lapnak a helyiek elmondták, hogy a testet végül keresőkutyák találták meg, a focipálya és a helyi szemétégető közelében. Információik szerint a gyermek édesanyja előző nap pontot akart tenni a férfival ápolt kapcsolata végére, de nem lépett, és emiatt a férfi vigyázott a kicsikre addig, amíg ő dolgozott.

Kedd estére a helyiek tüntetést szerveztek

A Blikk szerint a tiltakozással fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy a drogfogyasztók és dílerek egyre több gondot okoznak a településen, és ez a mostani esettel is szorosan összefügg. A helyiek szerint ugyanis a feltételezett elkövetőnek is drogproblémái vannak, és úgy gondolják, hogy tudatmódosult állapotban követte el a gyilkosságot.

Mindeközben egy helyi lakos azt mondta, hogy az édesanya családja két éve költözött a településre, akkor a nő még a gyermekek apjával élt ott, de később elváltak útjaik. Serfőző Csaba, a település polgármestere a család házánál azt mondta: a településen drogellenes munkacsoport működik, mert valóban létező probléma náluk a drog, és a feltételezett elkövetőnek is voltak ilyen problémái. De állítása szerint arról nem érkezett jelzés az önkormányzathoz, hogy a családban bántalmaznák a gyerekeket.

Kiemelt kép: A miskei gyermekgyilkossággal gyanúsított férfi elfogásának pillanata (Fotó: Police.hu)