Több száz sörkülönlegesség kóstolható a Belvárosi Sörfesztiválon

Harminc hazai és nemzetközi sörfőzde több mint kétszázötvenféle sörkülönlegességét kóstolhatják meg az érdeklődők keddtől vasárnapig a Belvárosi Sörfesztiválon a Szabadság téren – közölte a rendezvényt támogató SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kedden az MTI-vel.

Budapest belvárosában immár kilencedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Belvárosi Sörfesztivál, ahol a látogatókat hat napon keresztül több mint harminc sörfőzde kínálata, gasztronómiai élmények, sörismereti és zenés programok várják – olvasható a közleményben.

Mint írták, a fesztivál idén is reflektál a fogyasztói szokások változására, ugyanis egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a gyümölcsös, könnyed főzetek és az alkoholmentes alternatívák.

A szervezők minden évben újdonságokkal is készülnek: a kínálatban idén először szerepelnek sörkülönlegességek Skóciából, Írországból és Kínából, de a bajor, cseh, belga és hazai klasszikus söröket is megkóstolhatják az érdeklődők.

A gasztronómiai élmények között a sör-sajt párosítás, a rumos kóstoló és különféle workshopok is szerepelnek.

A SPAR – a fesztivál főszponzoraként – ismét saját standdal jelentkezik, ahol a nagyközönség többek között a Happy Cherry és a Cute Grapefruit főzeteket – a rendezvény hivatalos söreit -, valamint a BE(ER) COOL LIGHT LAGER és a Free Flow alkoholmentes IPA termékeket is megkóstolhatja.

Bővebb információk a programról a www.sorfesztival.hu weboldalon találhatók – áll az összegzésben.

