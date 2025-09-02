Szentkirályi Alexandra: „Nem beszélhet Ukrajnáról és az LMBTQ-ról a Tisza Párt”, mert belebuknának?

„Azt a kérésfélét kaptuk, hogy ne beszéljünk majd Ukrajnáról és az LMBTQ dolgokról” – hangzik el a videóban Magyar Dávidtól.
Kapcsolódó tartalom
Ezt lehet tudni Dálnoki Áronról, aki a Tisza Párt adóemelési tervezete mögött állhat
Számos érdekeltsége volt és van a kilencvenes évek óta a Magyar Péterhez közel álló szakértőnek.
Tisza-adó és megszorítások: a családosokat és a fiatalokat büntetnék a legjobban
Miközben Magyar Péter a vagyonadóval kampányol, addig a valóságban a fiatalok és a családosok lennének a Tisza-adó legnagyobb károsultjai.
Magyar Péter mindenkit perrel fenyeget, aki írni mer a Tisza-adóról
A sajtószabadságot sértő kijelentés kapcsán az ellenzéki újságírók csendben vannak.
Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán ezzel kapcsolatban fel is tette a kérdést, vajon azért tilos ezekről a témákról beszélni a Tisza Párt embereinek, „mert különben belebuknátok”?