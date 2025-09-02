Szentkirályi Alexandra: „Nem beszélhet Ukrajnáról és az LMBTQ-ról a Tisza Párt”, mert belebuknának?

Újabb videó szivárgott ki, amelyben Magyar Dávid egy etyeki nyilvános rendezvényen elmondta, hogy megmondták nekik, melyik két témáról nem beszélhetnek az eseményen.

„Azt a kérésfélét kaptuk, hogy ne beszéljünk majd Ukrajnáról és az LMBTQ dolgokról” – hangzik el a videóban Magyar Dávidtól.

Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán ezzel kapcsolatban fel is tette a kérdést, vajon azért tilos ezekről a témákról beszélni a Tisza Párt embereinek, „mert különben belebuknátok”?