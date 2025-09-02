Műsorújság
Szentkirályi Alexandra: „Nem beszélhet Ukrajnáról és az LMBTQ-ról a Tisza Párt”, mert belebuknának?

Szerző: hirado.hu
2025.09.02. 08:44

| Szerző: hirado.hu
Újabb videó szivárgott ki, amelyben Magyar Dávid egy etyeki nyilvános rendezvényen elmondta, hogy megmondták nekik, melyik két témáról nem beszélhetnek az eseményen.

„Azt a kérésfélét kaptuk, hogy ne beszéljünk majd Ukrajnáról és az LMBTQ dolgokról” – hangzik el a videóban Magyar Dávidtól.

Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán ezzel kapcsolatban fel is tette a kérdést, vajon azért tilos ezekről a témákról beszélni a Tisza Párt embereinek, „mert különben belebuknátok”?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a közelmúltban is történt hasonló eset Magyar Péter pártjánál. Legutóbb Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke szavai szivárogtak ki. Az alelnök szintén az etyeki rendezvényen mondta azt, miután kiszivárogtak a párt adóemelési tervei, hogy „Nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd rögtön hozzátette, hogy szavai úgy is összeállíthatók, „hogy abból akár bukás is lehet a választáson”. Később pedig még nyíltabban fogalmazva elismerte:

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

