Rémálom Budapesten: egy őrjöngő drogos férfi vérrel áztatta el egy társasház folyosóit, rettegnek a lakók

Augusztus 29-én hajnalban egy drog- és alkoholfüggő férfi órákig terrorban tartotta egy zuglói panelház lakóit. A támadó hét folyosói üvegajtót tört be, lakások bejárati ajtaját rongálta meg, és véres nyomokat hagyott a falakon. A férfit végül a rendőrök és a mentők közösen állították meg, de a lakók még mindig a történtek hatása alatt állnak – számolt be az Index.

A lakók hívták fel a figyelmet az esetre. A lap egyik munkatársa a helyszínen járt, és arról számolt be, hogy az eset után a falakon még mindig látni a vért a Csertő utcai társasházban. Az Index szerint a férfit már többször elvitték a rendőrök, de minden alkalommal visszakerült a hetedik emeleti lakásába. Az egyik szemtanú szerint augusztus 29-én hajnalban az illető

„több folyosói üvegajtót betört az ötödik és a hatodik emeleten. Idegen lakások ajtaját ütötte, rugdosta, volt, ahol csak azért nem jutott be, mert a bent lévők kétségbeesve tartották az ajtót”.

Az őrjöngést állítólag hajnali három körül kezdte a férfi: először a hatodik emeleten tombolt, aminek az egyik lakó szerint olyan hangja volt, mintha bútorokat borogatott volna, ami mellett még üvöltözött is, majd lement az ötödikre (a támadó egyébként a hetedik emeleten lakik valójában, és nagyjából negyvenéves lehet). „Aztán jött a csörömpölés. Összesen hét folyosói üvegajtót tört be, hajnalig tartott az egész őrület” – mondta a szemtanú.

A férfi az őrjöngés közben önmagát súlyosan megsebezte, és az egyik lakó szerint végül a vérveszteség miatt esett össze, éppen az ő ajtaja előtt. Onnan vitték el a mentők és a rendőrök, azonban nem akart engedelmeskedni a hatóságoknak, ezért sokkolót is bevetettek ellene.

A lakók közül többen most ajtót és zárat cserélnek, mert a férfi megrongálta azokat, ahogy próbált bejutni az otthonokba, többen pedig egyszerűen nem mernek kilépni otthonaikból. „Sok az idős, nyugdíjas ember, boltba menni sem merünk már. Félünk” – fogalmazott az egyik lakó.

Az Indexnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt a tájékoztatást adta az üggyel kapcsolatban, hogy a nagy vérveszteség ellenére a férfi túlélte az esetet, azonban még zajlik a vizsgálat, így részletes tájékoztatást csak annak lezárása után adhatnak. A zuglói panelház lakói abban bíznak, hogy a hatóságok végre tartós megoldást találnak a problémára, mielőtt újabb éjszaka válik rémálommá.

