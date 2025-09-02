Orbán Viktor könnyítést közölt az Otthon Start programról

A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is beállt az Otthon Start program mögé. Orbán Viktor tájékoztatása szerint nemcsak a fiataloknak lesz elég a 10 százalékos önerő a kölcsön felvételéhez.

A miniszterelnök által július elején bejelentett és szeptember elsején hétfőn elindult fix 3 százalékos lakáshitelprogrammal kapcsolatban közölt egy újabb könnyítést Orbán Viktor a Facebook-oldalán kedden.

A kormányfő azt írta:

Az MNB is beállt az Otthon Start program mögé. Már 41 éves kor felett is elég lesz a 10 százalék önerő. Amit vállaltunk, komolyan vesszük: saját otthont MINDENKINEK!

– fűzte hozzá bejegyzésében Orbán Viktor.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedden a Facebook-oldalán jelentette be, hogy óriási az érdeklődés a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program iránt, a bankoknál egy nap alatt több ezer ügyfél jelentkezett.

A politikus hozzátette: a pénzintézetek felkészültek voltak, bírták a terhelést, nagyobb fennakadásról sehonnan sem érkezett hír.

Már most látszik, hogy sokéves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni, mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés

– hangsúlyozta.

A pénzintézetek által kiadott hétfői közleményekből az is kiderült, hogy az Otthon Start programban elérhető, kedvezményes kamatozású lakáshitelt például az egyes pénzintézetek a kormány által meghatározott 3 százalékosnál valamivel alacsonyabb kamattal biztosítják, valamint a sikeres hitelfolyósítás esetén akár több százezer forint összegű jóváírást is vállalnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)