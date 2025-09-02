Műsorújság
Napfényes idő után estére egyre több felhő és záporok érkezik

2025.09.02. 06:39

Napos, gyengén felhős időre számíthatunk, majd a déli óráktól nyugat felől elkezd megnövekedni, késő estétől határozottan megvastagodni a felhőzet – írja a HungaroMet.
Délutántól a nyugati határszélen, estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél.

A csúcshőmérséklet nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő.

Tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, hajnalra már csak kevés helyen marad derült az ég. Dél felől egyre nagyobb területen záporok, zivatarok alakulnak ki, de a Tiszántúlon még kicsi a csapadék esélye. A szél északira, északnyugatira fordul, többfelé megélénkül. A zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti.

   A minimum-hőmérséklet 15, 21 fok között alakul.

Kiemelt kép: Viharfelhők Budapest felett (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

