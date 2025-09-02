Napfényes idő után estére egyre több felhő és záporok érkezik

Délutántól a nyugati határszélen, estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél.

Tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, hajnalra már csak kevés helyen marad derült az ég. Dél felől egyre nagyobb területen záporok, zivatarok alakulnak ki, de a Tiszántúlon még kicsi a csapadék esélye. A szél északira, északnyugatira fordul, többfelé megélénkül. A zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti.

A minimum-hőmérséklet 15, 21 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

Kapcsolódó tartalom Az idei nyár volt a legforróbb Nagy-Britanniában a mérések kezdete óta

Kiemelt kép: Viharfelhők Budapest felett (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)