Megjelent a FIX 3% Startolj rá applikáció a telefonokra

Elindult a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékeken – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) kedden az MTI-vel.

A közlemény alapján szeptember 1-én elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon Start Hitelprogram.

A fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön akár 10 százalék önerő mellett is igényelhető más családtámogatási eszközökkel, mint a csok plusz, a falusi csok, a babaváró kölcsön – emlékeztettek.

A fix 3 százalékos hitel révén az elsőlakás-vásárló 30-40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet fizet, mint azt tenné egy sima banki hitel esetén, és sok esetben pedig ez a törlesztőrészlet kisebb lesz, mint az albérleti díj – emelték ki.

Közölték azt is, hogy a támogatás elindulásával együtt megérkezett a FIX 3% Startolj rá applikáció, ami segít megtervezni az első saját otthonodhoz vezető utat.

Az applikáció elérhető minden Android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonról, és az Apple tulajdonosoknak sem kell már sokat várniuk, az alkalmazás az Apple jóváhagyása után az Apple termékeken is elérhető lesz – hangsúlyozták.

„Startolj rá a fix 3 százalék alkalmazásra, és tudj meg mindent a fix 3 százalékos lakáshitelről egy helyen! Az applikációban összegyűjtöttünk neked mindent, amit tudnod kell. Az exkluzív funkcióknak köszönhetően ellenőrizheted, hogy jogosult vagy-e a hitelre, és kiszámolhatod várható törlesztőrészletedet is. Ha pedig megszületett a döntésed, segítünk összekészíteni a szükséges dokumentumokat. Töltsd le most, és használd ki a fix 3 százalék alkalmazás előnyeit bárhol, bármikor!” – olvasható a KTK közleményében.

Kiemelt kép forrása: FIX 3% Startolj rá aplikáció