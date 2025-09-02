Koncz Zsófia: A többkulcsos adórendszert egyszer már kipróbáltuk, és tudjuk, hogy a magyar családok fognak rosszul járni

A többkulcsos adórendszert mi, magyarok egyszer már kipróbáltuk, és tudjuk, hogy a nap végén a magyar családok fognak rosszul járni – mondta a családokért felelős államtitkár az M1 kedd reggeli műsorában.

Arra a kérdésre, hogy a Tisza Párt adóemelésre készül, Koncz Zsófia válaszában emlékeztetett, 2002 után pont ugyanez történt: a családi adókedvezményt egy és két gyermek esetében teljesen megszüntették, három gyermek esetében is csökkentették.

„Ez egy elég biztos dolog lehet, mert tudjuk jól, hogy az Európai Unió ezt várja el, hiszen minden országspecifikus jelentésben támadják a családokat segítő intézkedéseinket” – fogalmazott.

Az államtitkár megjegyezte, hogy az adóemelés, illetve az szja-mentességek és a családi adókedvezmény eltörlése a családoknak havonta több százezer forint kiesést jelentene. Jelezte azt is, hogy már havi bruttó 400 ezer forint felett mindenki többet fizetne, például egy család – két kereső esetén – akár félmillió forinttól is elesne, a szakértők szerint négymillióan több adót fizetnének.

Koncz Zsófia az iskolakezdéssel kapcsolatban megemlítette, hogy a családokat több mint harminc féle családtámogatási intézkedés segíti, és vannak közöttük olyanok is, amelyek kifejezetten az iskolakezdésnél nyújtanak segítséget. Közölte, hogy 2020 óta ingyenes a tankönyv, 13 millió tankönyvet kap 1,2 millió diák, ötszázezer laptopot adtak korábban a diákoknak, a rászorulóknak 80 ezer tanszercsomaggal tudnak segíteni.

Az államtitkár szót ejtett a nyári Erzsébet-táborokról is, amelyeken 2012 óta másfél millió gyerek vett részt, több helyszínen. Idén 50 ezren táboroztak az Erzsébet-táborokban, és 110 ezren fognak egész évben, ami mindenféle szempontból rekord – tette hozzá.

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta: a Tisza által tervezett progresszív adózás bevezetése a fiatalokat is érintheti, hiszen például a 25 éven aluliak szja-mentessége szintén veszélybe került.

Kiemelte, hogy jelenleg a kormány a jövő évi költségvetésben a GDP 5 százalékát fogja a magyar családokra fordítani, összesen 4802 milliárd forintot, amit Brüsszel „nem jó szemmel néz”, miként a most bevezetett fix 3 százalékos otthonteremtési támogatást se.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Vajda János)