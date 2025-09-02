Kapu Tibor és Ben Lamm, a Colossal Biosciences vezetője is színpadra lép a Brain Bar jövőfesztiválon

Kapu Tibor magyar űrhajós, Geoffrey West brit fizikus és Ben Lamm, a tizenkétezer éve kihalt óriásfarkast feltámasztó Colossal Biosciences vezetője is színpadra lép a Brain Bar jövőfesztiválon – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

A szeptember 18-án és 19-én a Magyar Zene Házában zajló esemény közönsége személyesen találkozhat és beszélgethet majd Kapu Tiborral, Magyarország újdonsült űrhajósával, aki olyan kérdésekre válaszol többek között, hogy milyen készségekre és képességekre van szükség ahhoz, hogy valakiből asztronauta legyen, valamint hogy milyen szerepe lehet a magyar szakembereknek az világűr további felfedezésében – írták a közleményben.

Kiemelték: a jövőfesztivál meghívására Budapestre érkezik Ben Lamm amerikai sztárvállalkozó is, aki öt sikeres techcéget épített fel és adott el a Szilícium-völgyben,

ezután alapította meg a Colossal Biosciences vállalatot, amely mamutok, dodók és óriásfarkasok újjáélesztésén dolgozik.

Ben Lamm – akinek előadására a Brain Bar szervezői száz biológiatanárt is meghívtak az ország minden régiójából – többek között olyan kérdésekre válaszol, hogy vajon képesek-e alkalmazkodni az újjáélesztett fajok a 21. század klímájához, valamint hogy felborítja vagy helyrehozza a természet rendjét, ha a kihalt fajok visszatérnek az ökoszisztémákba – tették hozzá.

Előadást tart a fesztiválon Geoffrey West brit elméleti fizikus is, aki arra a kérdésre ad választ, hogy létezik-e olyan egyetemes fizikai törvény, amellyel egyszerre írható le az élőlények, a városok vagy éppen a vállalatok virágzása és pusztulása – olvasható a közleményben.

A szervezők tájékoztatása szerint a kétnapos fesztiválon a felsorolt előadók mellett a világ minden tájáról mintegy százhetven tudós, üzletember, kulturális és közéleti vezető lép színpadra. Mara Einstein médiaszakember, Albert Einstein leszármazottja a manipulatív reklámok elleni védekezésről tart előadást, Esther Horvath, a National Geographic magyar származású természetfotósa a sarkkör világába vezeti be a hallgatóságot.

Először lép magyar közönség elé Khalaf Al Habtoor, Dubaj történetének egyik legsikeresebb vállalkozója, az építőiparban, az autóiparban és a vendéglátásban is aktív Al Habtoor Csoport alapító-elnöke. A magas rangú vendég – aki idén a Brain Bar fővédnöki szerepét is betölti – az arab világ gazdasági és kulturális jövőképéről osztja meg a gondolatait.

Kiemelték: a Brain Bar 2025-ös programján több mint 10 nagyszabású vita is helyet kapott.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Carl Bildt, Svédország volt miniszterelnöke az európai kontinens jövőjéről ütköztetik nézeteiket. A magyar diplomák értékéről és nemzetközi versenyképességéről Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter és Palasics Péter, a hazai tehetségeket külföldi egyetemekre felkészítő Milestone Institute vezetője vitáznak majd.

Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára, Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze és Stumpf-Bíró Balázs összeomlás-kutató részvételével arról tartanak vitát, hogy lesz-e valaha pártokon és ideológiákon átívelő egyetértés Magyarország felkészítéséről a klímaváltozásra.

A jövőfesztiválon szó lesz arról is, hogy miért érzik az emberek magukat minden korábbinál magányosabbnak, hol és hogyan találhatnak párt a Z és alfa generációhoz tartozó fiatalok, hogy divathullám vagy valódi zöld forradalom-e a használt ruhakereskedések felívelő népszerűsége, és hogy lehet-e valaha igazi művész a mesterséges intelligenciából – olvasható a közleményben.

A Brain Bar jövőfesztivál idén is ingyenes tanárok és diákok számára, sőt teljes középiskolás osztályok regisztrációjára is van lehetőség.

Akik már nem tanulnak és nem is tanítanak, napijegyeket és bérleteket vásárolhatnak az eseményre.

A Brain Bar szervezői az ebből származó teljes bevétellel az Amigos a Gyerekekért önkéntes szervezet munkáját támogatják – áll az összegzésben.

Kiemelt kép: Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)