Hetente kétszer-háromszor változtatják véleményüket az európai vezetők

Az Európai Bizottság elnöke szerint "meglehetősen pontos tervek" készülnek az európai fővárosokban a háború után Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, és ezek részeként katonai alakulatok esetleges ukrajnai telepítéséről. Ursula von der Leyen szerint "abszolút létfontosságú", hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kapjon, és az ennek érdekében végzett munka "nagyon jól halad". Éppen ezelőtt jelent meg az amerikai sajtóban, hogy a Fehér Ház témával foglalkozói tisztviselői úgy látják éppen az EU vezetői hátráltatják a békefolyamatot azzal, hogy az ukrán elnököt lebeszélik a megállapodásról, mondván: hátha kap jobb ajánlatot - minderről Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutató Intézet igazgatója beszélt kedden a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

„Az európai vezetők hetente kétszer-háromszor változtatják az álláspontjukat. Tehát mást mondtak Washingtonban, amikor azt mondták, felsorakozunk az Egyesült Államok mögé, és a béke pártján állunk" – idézte fel Horváth József, és így folytatta: „Majd amikor hazamentek, Macron elnök megadta a felütést, az orosz elnököt mint egy ogrét állította be, aki itt áll a kapuk előtt és vérszomjasan le akarja gázolni Európát, szóval így beszél arról az elnökről, akivel elméletileg békét akarnak kötni. Közben az orosz elnök a kínai és az indiai elnökkel új világrendről beszél" – hívta fel a figyelmet a Szuverenitásvédelmi Kutató Intézet igazgatója. Kiemelt kép: Horváth József – Fotó:Hirado.hu/ Horváth Péter Gyula