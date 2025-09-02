Hankó Balázs történelmi léptékű kutatói béremelésről számolt be

Történelmi léptékű béremelést kapnak a magyar kutatók annak eredményeként, hogy idén 18 milliárd forinttal emelkedik a HUN-REN finanszírozása – emelte ki Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontjában tartott keddi sajtótájékoztatón. Tájékoztatása szerint idén átlagosan harmincszázalékos béremelést biztosít a kormányzat a kutatóknak.

A miniszter hangsúlyozta:

idén átlagosan harmincszázalékos béremelést biztosít a kormányzat a kutatóknak, így a HUN-REN ötezer dolgozója jelentős bérfejlesztéshez jut. Az átlagbér bruttó 800 ezer forint lesz, vagyis éves szinten egy kutató 3,2 millió forinttal többet kereshet.

Jövőre a miniszter infrastruktúra-fejlesztést is ígért, amelynek következtében 26 milliárdos többletforrással gazdálkodhat majd a kutatás-fejlesztési hálózat.

A béremeléssekkel és a infrastruktúra fejlesztéssel 100 milliárd forintra emelt magyar kutatási hálózat finanszírozásával szeretné elérni a kormányzat, hogy Magyarország 2030-ra a világ tíz leginnovatívabb országa közé kerüljön

– fűzte hozzá.

Hankó Balázs emlékeztetett: az elmúlt öt évben megújultak a magyar felsőoktatási intézmények, a tudományos kutatás-finanszírozási rendszer, a Nemzeti Kutatási Kiválósági program révén pedig 40 milliárd forintos keretösszeg áll a kiváló kutatások támogatására. Míg korábban egy kutatás 48 millió forintnyi támogatást kapott, most a legkiválóbb kutatásokra 400 millió forintot tud fordítani az állam – emelte ki.

Ezenkívül megújult a doktori képzések rendszere, és megnőtt a doktori ösztöndíjak támogatása is, amely ezzel elérheti akár a bruttó 600 ezer forintot is. A Nemzeti laboratóriumok program több száz milliárd forintnyi forrásból gazdálkodhat, megerősödtek az egyetemek, kutatóintézetek, de megújult a magyar kutatási hálózat, a HUN-REN is

– hangsúlyozta.

Az elmúlt években a kormányzat háromszorosára növelte a magyar kutatások finanszírozását, így éves szinten 1066 milliárd forintot fordítanak erre. Megduplázták a kutató-fejlesztők számát, ezért jelenleg egymillió lakosra 6500 kutató-fejlesztő jut. Ezen túl 50 százalékkal nőtt a fiatal doktoranduszok száma, a tavalyi évhez képest pedig 35 százalékkal növekedett a szabadalmi bejelentések száma is – sorolta Hankó Balázs.

Amikor a HUN-REN megújításáról döntött a kormányzat, egy új finanszírozási rendszer javaslatát is kidolgozták a szakemberek, amelynek következtében a jelenlegi 48,5 milliárdos finanszírozás teljesítmény alapon 100 milliárdra emelkedik majd 2027-ig – emlékeztetett a miniszter.

Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke elmondta: munkatársaik szeptember első hetében még a korábbi bérüket kapják meg, a hónap második hetében azonban egy összegben érkezik számlájukra a január elsejétől augusztusig visszamenőleg megemelt bérük különbsége. Október elejétől már az emelt bér kerül átutalásra.

A teljes bérrendezés, és a HUN-REN központi költségvetési forrásainak emelése a következő évekbe is folytatódni fog: jövőre az idei évhez hasonlóan 18 milliárd forintos növekmény érkezik a HUN-REN számlájára, amelynek jelentős részét teljesítményalapú bérrendezésre fordítják, 2027-ben pedig befejeződik a bérrendezési folyamat, ekkorra fogja elérni a magyar kutatási hálózatban dolgozók bére a nyugat-európai hasonló szektorban dolgozókét.

Kiemelte:

a jövőben érdemes lesz kutatóként, vagy kutatást támogató munkatársként Magyarországon dolgozni, de érdemes lesz akár külföldi kutatóknak is magyar kutatási pályázatokat, és a HUN-REN-ben megnyílt kutatópozíciókat megpályáznia.

Gulyás Balázs felidézte, hogy két évvel ezelőtt a szervezet egy nagy nemzetközi átvilágításon esett át, amely érintette a hálózat szervezeti, pénzügyi, vagyontárgyakkal és innovációs tevékenységekkel kapcsolatos területeit is. Ezt követte egy projekt és szervezet alapú átvilágítás, amelyet tizenegy témakör mentén végeztek el. Az átvilágítások eredményeit figyelembe véve a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együtt közösen határozták meg azt a stratégiát, amelynek segítségével a HUN-REN 2030-ra a világ vezető kutatóhálózatai közé kerülhet.

Ezt a célt szolgálja, hogy 2027-ig a HUN-REN jelenlegi támogatása megduplázódik, amelynek jelentős része a bérek rendezésével kapcsolatos, de emellett a források egy részét a kapacitások bővítésére is fordítják majd. Ennek segítségével vonzóbbá válhat a HUN-REN a nemzetközi kapcsolatok és a nagy nemzetközi pályázatok szempontjából is, amely hozzásegítheti a szervezetet, hogy ne csak kormányzati támogatásra alapozza a jövőjét. A fejlesztésekkel elérhető lehet az is, hogy nemzetközi pályázatok, ipari együttműködések, szabadalmak segítségével a HUN-REN jelentősen megerősítse a saját költségvetési helyzetét, és az ország kutatási és innovációs ökoszisztémájában vezérhajó szerepet tölthessen be – hangsúlyozta Gulyás Balázs.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)